Žádný Hollywood: William plánuje čistku, která zasáhne i děti Harryho

30. 6. 2025 – 11:51 | Magazín | Žanet Ka

Po korunovaci se připravte na nečekané kroky – souboj o tituly a dědictví svádí William proti Sussexům

Korunovace bude jen začátkem. Princ William jde tvrdě za svým: chystá očistu monarchie od všeho, co považuje za „cizorodé“. V centru pozornosti jsou Harry, Meghan a dokonce i jejich dítka.

Williamovy plány: „Žádná hollywoodská dynastie“

Příprava na krále není jen o obřadech – William už dnes aktivně navrhuje, jak zredukovat roli Sussexů. Podle RadarOnline a dalších zdrojů plánuje po nástupu na trůn vyloučit Archieho a Lilibet z oficiálních královských funkcí . Jeho úsilí je podle něj nekompromisní: „Žádní hollywoodští králové, žádné druhé šance.“

Tituly jako zbraň

William hodlá odstranit „HRH“ statut Sussexů. Princ je nesmírně nespokojen s tím, že se Meghan Markle i nadále označuje za vévodkyni ze Sussexu a to i přesto, že se s Harrym vzdali svých titulů a odešli do Spojených států. Věří, že Meghan titul zneužívá – třeba v marketingu nebo při podpisu jako "HRH Meghan, Duchess of Sussex". Meghan byla nedávno kritizována za použití — na neformálním lístku se podepsala jako HRH, což Williams považuje za porušení rodinné dohody . I když právně není možné titul odstranit pouhým rozhodnutím, Williama motivují k zásadnímu kroku ihned po korunovaci .

Harry versus William: zrada a chlad

Během posledních let se vztah mezi bratry zchladil. William přešel z pocitu křivdy a zloby k defensivnímu stavu – a podle některých zdrojů i nezájmu . Harry očividně doufá, že jeho děti jednou dostanou možnost se vrátit jako „pracující králové“, ale William hodlá uchovat novou, úspornou monarchii – bez nich .

Kate se obává, William je neoblomný

Mezi zdroji koluje informace, že Kate Middleton prý žádá menší tvrdost – ale William prý nehodlá ustoupit. „Jde o kontrolu, ne spravedlnost.“ .

Co to znamená?

Archie a Lilibet – bez královských povinností od korunovace.

Meghan a Harry – William plánuje odebrat titul HRH.

Budoucí rodina – William pověří tituly jiným, třeba sestřenicím Beatrice a Eugenie.

Kontext a důsledky

William nechce „dramata“ kolem monarchie. Usiluje o modernější, kompaktnější řízení s důrazem na empatii, vliv a odpovědnost .Objevil se však právní a legislativní problém: ideální odebrání titulů vyžaduje královský edikt nebo souhlas Parlamentu .

Osud Sussexů předurčen?

Pro Harryho a Meghan se rýsuje tvrdá možnost – uchování rodinných jmen, ale bez veřejné role a finanční podpory. Williamova strategie vypadá jasně: převzít kontrolu, vyhnout se skandálům a vstoupit s královskou autoritou do nové éry.