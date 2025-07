Bez Ukrajinců to nepůjde, varují obchody a hospody. Češi tu práci nechtějí.

1. 7. 2025 – 11:24 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Politici chtějí uprchlíky pryč, podnikatelé se chytají za hlavu. Kdo bude makat, až odejdou Ukrajinci? Supermarkety, restaurace i hotely bijí na poplach – bez levných a ochotných rukou z východu jim hrozí vážné problémy.

Politici chtějí „očistu“, firmy zoufale shánějí lidi

Zatímco někteří politici před volbami hřímají o tom, že ukrajinští uprchlíci berou práci Čechům, realita na trhu práce vypadá úplně jinak. Pro firmy napříč republikou by jejich odchod znamenal pohromu. Chyběli by v logistice, na stavbách, v kuchyních, i u pokladen. Právě v těchto profesích totiž Ukrajinci a Ukrajinky masivně pracují – a mnozí Češi o takové pozice zájem nemají.

„Zaměstnanci z Ukrajiny tvoří téměř 30 procent pracovníků v logistice. Nahradit je by bylo extrémně těžké,“ upozorňuje mluvčí obchodního řetězce Billa Dana Bratánková. V jejich českých prodejnách pracuje přes šest tisíc lidí.

A není to jen Billa. Také Penny Market nebo Globus přiznávají, že na Ukrajince spoléhají. Většinou jde o stovky lidí, kteří už jsou zapracovaní a osvědčení. Jejich výpadek by řetězce řešily jen obtížně – a to i přes pomoc personálních agentur.

Hotely, hospody, čerpací stanice: všude ruka z východu

Mimo supermarkety je situace ještě vážnější v gastronomii a ubytování. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek říká jasně: „Chybí nám třetina lidí. Kdo chce pracovat, je vítán.“

Podle něj ukrajinští zaměstnanci drží podniky nad vodou – ať už jako pokojské, kuchaři nebo číšníci. Při pandemii covidu spousta Čechů z oboru odešla, a zpátky se už nevrátili. „Kdyby se cizinci ztratili, znamenalo by to kolaps,“ varuje restauratér Luboš Kastner.

Podobné hlasy zaznívají i z čerpacích stanic a menších obchodů. Přesná čísla nikdo neuvádí, ale i tady hraje ukrajská pracovní síla klíčovou roli. A v sociálních službách, kde jsou mzdy velmi nízké, by bez žen z Ukrajiny nastal naprostý personální rozklad.

Bez cizinců zdraží jídlo i silnice

Podle statistik žije v Česku přes milion cizinců, z toho více než půl milionu Ukrajinců. Téměř čtvrt milionu z nich má zaměstnání. Bez této pracovní síly by podle ministerstva práce českému trhu chybělo až půl milionu lidí.

Ekonom Petr Dufek varuje: „Firmy by musely zvedat mzdy, což se projeví na cenách. Ve službách i ve stavebnictví.“ Jinými slovy: dražší obědy v restauracích, pomalejší opravy silnic a další zdražování.

Zatímco předvolební hesla volají po „návratu pracovních míst pro Čechy“, podnikatelé, kteří realitu znají z první ruky, říkají jasně: bez Ukrajinců to nepůjde. A rozhodně ne levně.