Bezdomovec ve Ferrari za 6 milionů: policejní kontrola spustila kauzu za desítky milionů
16. 2. 2026 – 13:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ferrari letící téměř 250 km/h zastavila hlídka ve Vaucluse a čekala běžný přestupek. Místo toho se rozjel případ, v němž měl upravený řidič bez příjmů a jeho rodina roky kombinovat sociální dávky s nepřiznanými výdělky v řádu desítek milionů korun.
V běžném provozu si řidiče, kteří posouvají ručičku tachometru příliš vysoko, dopravní policisté všimnou rychle. Jenže málokdy se stane, že za takovou kontrolou následuje příběh, který vypadá spíš jako z kriminálního románu než z policejního hlášení. Přesně to se odehrálo ve francouzském departementu Vaucluse, kde hlídka zastavila nápadné, zářivě červené Ferrari Portofino. Auto s cenovkou kolem 6,1 milionu korun uhánělo po silnici téměř 250 km/h, a už samotný pohled na supersport přitahoval pozornost. Policisté čekali obvyklou kombinaci drahého vozu, sebejistoty a vysvětlování. Místo toho přišlo přiznání, které situaci otočilo o sto osmdesát stupňů.
Řidič působil upraveně a na první dojem rozhodně nepřipomínal člověka, který se potýká s existenčními problémy. Během výslechu ale bez okolků uvedl, že nemá práci, žádný majetek a žádné osobní příjmy. A co víc, že je bez domova. Pro hlídku to byla informace, která do obrazu luxusního Ferrari vůbec nezapadala. Když policisté provedli rychlou kontrolu, vyšlo najevo, že muž měl roky pobírat státní sociální podporu. Z rychlostního přestupku se rázem stal spouštěč mnohem širšího podezření.
Ferrari, dávky a podezřelé vlastnictví
Na přímou otázku, komu supersport patří, řidič tvrdil, že auto je jeho matky. Záznamy však ukázaly jiný obrázek: Ferrari bylo registrováno na realitní společnost, která měla být řízená podezřelým společně s jeho matkou a dvěma sourozenci. Tahle nesrovnalost přitvrdila podezření, že nejde o náhodu ani o výstřelek bohatého příbuzného, ale o promyšleně postavenou konstrukci. Policie proto rozšířila prověřování od vlastnictví vozu k finančním tokům, majetkovým vazbám a k tomu, jak rodina na papíře fungovala.
Už první zjištění naznačovala zvláštní kontrast. Na jedné straně okázalý životní styl: luxusní nákupy, cestování do vyhlášených destinací, drahá auta a dojem, že peníze nejsou problém. Na druhé straně úřední realita, která rodinu vykreslovala jako nezaměstnané a nemajetné osoby. Právě tento rozpor měl být klíčem k tomu, proč mohli současně působit jako lidé bez prostředků a zároveň si dopřávat věci, jež jsou pro většinu populace nedosažitelné.
Vyšetřování odhalilo podvodný systém
Následné šetření podle úřadů odkrylo promyšlené schéma, které kombinovalo skrývání příjmů a zneužívání státní pomoci. Rodina měla žít v přepychu, dopřávat si luxusní nákupy a cestovat, ale na papíře se vykazovat jako nezaměstnaná a bez prostředků, což mělo umožňovat čerpat podporu z CAF, tedy francouzského fondu rodinných přídavků. Přitom měla získávat významné částky z realitní činnosti a dalších aktivit, aniž by je kdy přiznala a zdanila.
Podle odhadů úřadů měl být rozsah údajného podvodu mimořádně vysoký. Na sociálních dávkách mělo jít nejméně o 43,7 milionu korun a k tomu o dalších zhruba 38,8 milionu korun v nepřiznaných příjmech. Přitom mělo jít o pečlivé maskování příjmů a aktiv tak, aby na papíře rodina vypadala jako lidé bez prostředků, zatímco ve skutečnosti mohla utrácet jako někdo, kdo se pohybuje ve světě vyšší společnosti. Po dokončení vyšetřování policie zatkla řidiče i jeho rodinu po sérii zásahů na více místech a proti všem zúčastněným byly podány žaloby. Úřady případ popisují jako vzácný, ale závažný příklad podvodu, který kombinuje daňové úniky a zneužívání státní podpory.
Ať už soud dopadne jakkoli, tahle epizoda má až symbolický rozměr: někdy stačí jediná dopravní kontrola, aby se pod lesklým lakem a burácením motoru ukázal úplně jiný příběh. Ferrari, které mělo být jen výrazem luxusu, se v tomto případě stalo nápadným svědkem údajného systému, jenž měl roky těžit ze štěrbin mezi papíry a realitou. A pro policii i úřady je to připomínka, že velké kauzy občas nezačínají tajným tipem nebo dlouhým sledováním, ale obyčejným měřením rychlosti na silnici.