Novým kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je poslanec Červený
16. 2. 2026 – 13:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novým kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený.
Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petru Pavlovi. V současnosti je pověřen řízením ministerstva předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň ministrem zahraničí. Babiš už hlavu státu též požádal o ukončení tohoto pověření.
O tom, že Motoristé brzy představí nového kandidáta, informoval na instagramu v neděli vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Nový ministr by měl podle něj na ministerstvu působit po jeho boku. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
"Udělali jsme ústupek Pražskému Hradu," řekl po jednání vlády Turek. Červený má podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu) a emisními povolenkami. Turek věří, že Červený bude zodpovědným ministrem.
"Připomínám, že nejsme (Motoristé) proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii," řekl Červený. "Ochraňujme také náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může následně vydělávat peníze a tyto peníze používat pro sociální narovnávání systému," doplnil.
V mediálním prostoru se šířily spekulace, že kandidátem by mohl být Jaromír Wasserbauer, vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. To ale před jednáním vlády Turek vyvrátil se slovy, že ačkoliv by byl skvělým kandidátem, má už ustálenou pozici na ministerstvu.
Kvůli nejmenování Turka se Macinka dostal s Pavlem do sporu. Na podporu prezidenta se před dvěma týdny v Praze a o uplynulém víkendu ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění pořádaná spolkem Milion chvilek. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.