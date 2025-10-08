Bez chlapa po dvaceti letech! Svůdná moderátorka je poprvé od patnácti let sama
8. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Půvabná moderátorka se rozešla a prý je jí tak dobře.
Svůdná moderátorka Monika Timková měla po boku partnera de facto vždycky. První známost navázala v pubertě a vztahy trvaly až doteď, kdy si prakticky poprvé v dospělém životě užívá pár měsíců o samotě.
„Ono je to už delší dobu, rozešli jsme se v lednu. Ale tutlali jsme si to pro sebe. Měla jsem pocit, že jsme jeden z nejstabilnějších párů, věci se ale mění,“ prozradila Monika pro magazín Super.
Jejím nyní již bývalým partnerem je bývalý hokejista Daniel Přibyl. Byli spolu necelých sedm let.
Svoboda prý ale chutná sladce: „Mně je teď moc dobře. Jsem poprvé od patnácti let sama. Teď si užívám, že jsem to jen já.“
Osudovému setkání se nicméně nebrání: „Na rande občas jdu, ale mám teď i hodně práce. Teď je to hodně o mně. Dávám si prostor sama pro sebe. Kdyby ale přišel někdo, s kým bych měla pocit, že bych měla být, tak se tomu nebráním,“ uvedla.
Rozchod jako takový jí tedy moc z míry nevyvádí. Spíš jí prý vadilo stěhování do menšího: „Nejhorší na tom všem bylo, že jsme spolu byli ve velkém bytě a já se pak nastěhovala do maličkého, asi 35 metrů. Ale jsem tam jen já, je mi tam už hezky. Jsem v pronájmu a jsem spokojená,“ prozradila.