Jak na tom je? Nemocný Zdeněk Troška poslal milý vzkaz fanouškům: "Doufám, že bude zase fajn"
8. 10. 2025 – 8:40 | Magazín | Jana Strážníková
Milovaný režisér se léči a odpočívá. Za podporu fanoušků od srdce děkuje.
Legendární režisér Zdeněk Troška v září vyděsil fanoušky, když musel zrušit plánovanou velkolepou show v O2 aréně a přiznal, že se právě vrátil z nemocnice, kde mu vyoperovali nález na zádech.
Hned poté své příznivce uklidňoval, že se nejedná o rakovinu nebo něco podobného. A že jeho stav je sice vážný, ale ne beznadějný.
„Je to na dlouhodobou léčbu, to je pravda. Ale není to žádná rakovina, AIDS, nic takového. V podstatě je to silný únavový syndrom. A to tak silný, že je podpořen ještě nějakou zákeřnou bakterií, která ráda napadá plíce,“ uvedl před časem pro eXtra.cz.
„Je to především šílená únava. Usínám vsedě! Dostávám léky, snad pomůžou,“ doufal ve stejnou dobu také v rozhovoru pro Blesk.
Poté se odmlčel, což dává smysl, když musí především odpočívat. Na věrné fanoušky však nezapomněl a po měsíci jim věnoval nový vzkaz na videu.
„Děkuji všem strašně moc za příval vašich úžasných přání, abych se uzdravil. Pracuji na tom a doufám, že to bude brzo zase fajn,“ usmívá se v nové nahrávce.
„Nesmírně si toho vážím, zvláště v dnešní době. Přeji vám krásný a klidný podzim. Opatrujte se,“ popřál.