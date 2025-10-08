Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
Počasí dnes 13°C Oblačno

Jak na tom je? Nemocný Zdeněk Troška poslal milý vzkaz fanouškům: "Doufám, že bude zase fajn"

8. 10. 2025 – 8:40 | Magazín | Jana Strážníková

Jak na tom je? Nemocný Zdeněk Troška poslal milý vzkaz fanouškům: "Doufám, že bude zase fajn"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Milovaný režisér se léči a odpočívá. Za podporu fanoušků od srdce děkuje.

Legendární režisér Zdeněk Troška v září vyděsil fanoušky, když musel zrušit plánovanou velkolepou show v O2 aréně a přiznal, že se právě vrátil z nemocnice, kde mu vyoperovali nález na zádech.

Hned poté své příznivce uklidňoval, že se nejedná o rakovinu nebo něco podobného. A že jeho stav je sice vážný, ale ne beznadějný.

„Je to na dlouhodobou léčbu, to je pravda. Ale není to žádná rakovina, AIDS, nic takového. V podstatě je to silný únavový syndrom. A to tak silný, že je podpořen ještě nějakou zákeřnou bakterií, která ráda napadá plíce,“ uvedl před časem pro eXtra.cz.

„Je to především šílená únava. Usínám vsedě! Dostávám léky, snad pomůžou,“ doufal ve stejnou dobu také v rozhovoru pro Blesk.

Poté se odmlčel, což dává smysl, když musí především odpočívat. Na věrné fanoušky však nezapomněl a po měsíci jim věnoval nový vzkaz na videu.

„Děkuji všem strašně moc za příval vašich úžasných přání, abych se uzdravil. Pracuji na tom a doufám, že to bude brzo zase fajn,“ usmívá se v nové nahrávce.

„Nesmírně si toho vážím, zvláště v dnešní době. Přeji vám krásný a klidný podzim. Opatrujte se,“ popřál.

 

Tagy:
nemoc léčba režisér odpočinek uzdravení
Zdroje:
Facebook, Extra.cz, Super.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Fiala v reakci na volební prohru oznámil, že nebude kandidovat na předsedu ODS

Následující článek

Bez chlapa po dvaceti letech! Svůdná moderátorka je poprvé od patnácti let sama

Nejnovější články