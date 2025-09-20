Bayern Mnichov vyhrál po Kaneově hattricku 4:1 nad Hoffenheimem, skóroval Coufal
20. 9. 2025 – 18:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4.kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky.
Za domácí celek snížil v 82. minutě z přímého kopu svým prvním bundesligovým gólem český obránce Vladimír Coufal, jehož střelu ještě tečoval Joshua Kimmich. Minutu po vstřeleném gólu Coufal střídal. Robin Hranáč na postu stopera odehrál celé utkání, do kterého kvůli zranění chodidla opět nezasáhl Adam Hložek.
Kane poslal Bayern do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Lennart Karl. Ten se stal po Mathysu Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě. Kane završil devátý hattrick v dresu bavorského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty. V nastaveném čase uzavřel skóre Gnabry.
Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.
První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě.
Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.