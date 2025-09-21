Jiskřilo to celý večer! Syn Ivety Bartošové si vyrazil s potetovanou kráskou
21. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Jiskřilo to, že div nevzplál celý sál. Tady to vypadá na začátek pořádného vztahu.
Jediný syn slavné Ivety Bartošové, Artur Štaidl, se momentálně musí budit plný radosti ze života. Vypadá to totiž, že si našel novou slečnu.
A nejen to, zatraceně jim to spolu sekne, což jsme mohli posoudit na slavnostní premiéře muzikálu Ples upírů.
Artur i jeho tajemná potetovaná zrzka se dobře bavili, celý večer se od sebe nehnuli a jiskření bylo vidět široko daleko. Jen těžko říct, zda vůbec měli něco ze samotného muzikálu, protože to vypadalo, že zamilované pohledy raději věnují sami sobě než jevišti.
Rande nekončilo muzikálem, hrdličky si pak ještě zašly na vodní dýmku, což víme díky fotce, kterou pak přidaly na sociální sítě.
Kdo přesně Arturova nová partnerka vlastně je, až tak nevíme. Z instagramového profilu můžeme nicméně soudit, že zrzka, která vystupuje pod pseudonymem Ravenna, se nelekne trochy přírodního náboženství, starých tradic, pohanské moudrosti a že by i magie?
Tak či tak, když přijde na vztah, vypadá to, že všechno funguje, jak má. Nezbývá než popřát, ať to vydrží – minimálně Artur už by si to zasloužil, v posledních letech měl totiž ve vztazích spíše divočinu.
„Premiéra byla příjemná, i přítelkyně si to užila, jen samozřejmě nezvyk z tolika pozornosti,“ přiznal nový vztah sám Artur pro Expres.
