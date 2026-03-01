Barcelona díky Yamalovu hattricku porazila Villarreal 4:1
1. 3. 2026 – 0:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1.
Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí vyzve Getafe. Atlético Madrid zvítězilo gólem Juliána Álvareze v nastavení 1:0 na hřišti posledního Ovieda a o skóre přeskočilo Villarreal na třetím místě. Oba celky na čelo ztrácejí 13 bodů.
Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a nezastavitelnou střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil. Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.
"Žlutá ponorka" na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.
Álvarez, jenž za Atlético naskočil až do druhého poločasu místo Ademoly Lookmana, skóroval v závěrečném nastavení z první a jediné střely hostů na branku. Šestadvacetiletý Argentinec dal osmý ligový gól v sezoně a ukončil téměř tříměsíční střelecký půst. Oviedo čeká na výhru tři kola a na příčky zaručující záchranu ztrácí osm bodů.