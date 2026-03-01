Íránský duchovní vůdce Chameneí je podle neoficiálních informací mrtvý
1. 3. 2026 – 6:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl dnes zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím.
Také reportér stanice Fox News s odvoláním na amerického činitele řekl, že šestaosmdesátiletý íránský nejvyšší duchovní je mrtvý. Íránská státní média ale po těchto zprávách uvedla, že Chameneí "dál pevně velí na bojišti".
Také americký prezident Donald Trump řekl, že má pocit, že zprávy o smrti Chameneího při dnešních úderech Izraele a USA na Írán jsou pravdivé. Informovaly o tom agentura Reuters a AFP s tím, že Trump tak odpověděl na dotaz stanice NBC News. Dvě izraelské televizní stanice předtím s odvoláním na své zdroje uvedly, že fotografii mrtvého Chameneího viděl Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Právě Netanjahu dnes večer bez podrobností oznámil, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí mrtvý je. "Dnes ráno jsme při překvapivém útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centru Teheránu," řekl Netanjahu ve videoprohlášení. "Máme řadu signálů, že tento tyran už není," dodal, aniž by přímo potvrdil Chameneího smrt nebo blíže vysvětlil, jaké signály má na mysli.
Po izraelských zprávách o zabití Chameneího vedoucí jeho kanceláře pro styk s veřejností obvinil Izrael a další nepřátele země, že se uchylují k psychologické válce. Podle svědků agentury AFP ale byly po zprávách o Chameneího smrti v ulicích Teheránu slyšet radostné výkřiky a troubení aut a lidé v oknech tleskali.
Izraelská stanice Channel 12 dnes uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale tvrdily, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí dnes v rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že Chameneí je naživu. Krátce před 16:00 SEČ íránská stanice Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale stále nestalo.
Netanjahu dnes večer také ve videoprohlášení vyzval íránský lid, aby se sjednotil a povstal proti režimu ve své zemi. "Nenechte si ujít tuto příležitost, taková příležitost se naskytne jednou za generaci... brzy přijde váš okamžik, chvíle, kdy musíte masově vyjít do ulic a dokončit práci na svržení hrůzného režimu, který vám ničí životy," řekl izraelský premiér podle serveru The Times of Israel (ToI).
Také Trump dnes vyzval Íránce, aby vyšli do ulic a teokratický režim svrhli. "Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace," řekl dnes Trump.