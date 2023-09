Bar inspirovaný hotelem zabijáků v Johnu Wickovi umožní hostům okusit život v podsvětí

Lidé v New Yorku budou moci strávit noc ve světě Johna Wicka, na niž jen tak nezapomenou. Koncem září tam totiž otevře brány bar inspirovaný hotelem Continental sloužícím coby neutrální půda pro nebezpečné zabijáky.

Bývalý nájemný vrah ztvárněný Keanu Reevesem, který se mstil za smrt svého psa a nakonec se nechal vtáhnout zpět do temného světa nepředvídatelných hrdlořezů, byl natolik úspěšný, že měl nakonec čtyři díly. A když už to v tom posledním vypadalo, že se sympatický zabiják přece jen odebere do důchodu, oznámili tvůrci jeho návrat do kin v roce 2025. Koncem září se navíc dočkáme minisérie The Continental: From the World of John Wick. Děj odehrávající se v sedmdesátých letech se bude točit kolem mladého Winstona Scotta (Colin Woodell), který je v počátcích vedení hotelu pro zabijáky Continental a stojí před ním náročný úkol – obhájit pozici v podsvětí.

Fanoušci Johna Wicka budou moci okusit život v podsvětí opravdu na vlastní kůži. Má jít o nevšední zážitek přesahující běžný večer nad sklenkou něčeho dobrého. Jedenadvacátého září, den před premiérou zmíněné minisérie na streamovací platformě Peacock, dočasně otevře v centru New Yorku ve finanční čtvrti na 82 Beaver Street bar inspirovaný hotelem zabijáků Continental, píše list The National.

Nebezpečí na každém kroku

Exteriér budovy, v níž má být bar otevřen, skutečně sloužil jako hotel Continental pro účely filmu i nového spin-offu. Hosté si budou moci za zlaté mince, filmovou speciální měnu zabijáků, zakoupit různé „dekadentní drinky“ a jídlo.

Tyto mince každý dostane při zakoupení vstupenky a další si bude moci směnit uvnitř baru. Během vychutnávání speciálních koktejlů a nasávání vražedné atmosféry se každý stane součástí interaktivních příběhů.

Hosté by měli podle pokynů pozorně sledovat každého v místnosti včetně barmanů, kteří mohou být součástí velkého spiknutí. Nebezpečí bude číhat na každém kroku a vztahy s ostatními hosty budou klíčové pro odhalení všech záhad v hotelu.

Hosté byli vyzváni, aby se nepovinně oblékli tak, aby mezi vrahy a do sedmdesátkové atmosféry zapadli. Ať už se během návštěvy baru stane cokoli, hlavně musejí dodržovat pravidla hotelu. Nesmějí v něm prolít krev. Hotelový řetězec Continental totiž ve filmech představuje neutrální půdu, v níž si zabijáci nesmějí vyřizovat účty jinak než slovně. Pokud krev prolijí, je na ně vypsána odměna a dlouho v ulicích nepřežijí.

V nabídce jsou dvě úrovně lístků – host manažera a host nejvyššího stolu (host dostane více zlatých mincí). Jedna zlatá mince se rovná deseti dolarům (asi 228 korun) a lze za ni pořídit pivo a něco na zub. Za dvě zlaté mince se ale nabídka rozšiřuje o víno, koktejly a dražší pokrmy.