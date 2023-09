Z ostudy kabát: Paní ministryně rozhodně není nejostřejší tužkou v penálu

Zmatené projevy osmdesátiletého amerického prezidenta Joea Bidena jsou legendární, v Evropě mu ale roste zdatná konkurence. A to dokonce od dámy, která je téměř o polovinu mladší.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v pondělí už počtvrté od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu navštívila Kyjev. Tradičně slíbila Ukrajině další podporu na její cestě do Evropské unie, zároveň ale vyzvala k dalším reformám, zejména v boji proti korupci. Mnohem větší dojem však dvaačtyřicetiletá zelená politička udělala dalším v dlouhé řadě svých přešlapů, když prohlásila, že bude Ukrajině pomáhat a stát po jejím boku, dokud bude potřeba - stejně jako více než „560 dní v loňském roce“.

Baerbocková je zřejmě tak odhodlaná pomoci válkou zmítanému lidu, že je dokonce ochotna pozastavit platnost gregoriánského kalendáře, jímž se řídíme již déle než 400 let. Když tedy měl loňský rok 560 dní, kolik bude mít podle ní ten letošní? Více? Méně? Nechme se překvapit.

Hinweis an Grüne und ihre Wähler: Ein Jahr hat 365Tage(Gemeinjahr) oder 366Tage(Schaltjahr), alle 4Jahre. Warum? Die Erde braucht mehr als 365Tage, um einmal um die Sonne zu wandern, ca. einen ¼Tag. pic.twitter.com/8ocH8ImUeR — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) September 11, 2023

Paní ministryně se v souvislosti s válkou na Ukrajině ostatně dopustila řady dalších slovních kotrmelců a průšvihů a je s podivem, že tuto sérií trapností politicky přežila. Zvlášť když se nechala loni v září v Praze slyšet, že je jí v otázce Ukrajiny fuk, co si myslí její němečtí voliči.

Vedeme válku proti Rusku?

V lednu na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku vyzvala k evropské jednotě a k naprostému zděšení mnoha západních politiků dodala, že „vedeme válku proti Rusku, a nikoliv proti sobě navzájem“. Je sice pravda, že výrok o tom, že jsme ve válce, pronesl i náš premiér Petr Fiala, Baerbocková je ale oproti němu úplně jiný kalibr. Navíc je o něm známo, že když bude potřeba, provede jako už tolikrát názorový obrat o 180 stupňů.

S těmi stupni má ostatně paní Baerbocková také problém. Při geometrii na základce evidentně chyběla, protože na únorové mnichovské bezpečnostní konferenci nesmyslně prohlásila, že Putin musí svůj kurz na Ukrajině „obrátit o 360 stupňů“.

Mezery má členka německé spolkové vlády ostatně i v dějepise a zeměpise. Na twitteru například nepravdivě tvrdila, že Nigérie je bývalou kolonií Německa, ve Spolkovém sněmu prohlásila, že sociální demokraté v Německu nastartovali sociálně tržní hospodářství (přitom to byli křesťanští demokraté a Ludwig Erhard). V pořadu moderátora Markuse Lanze mluvila o válce, která by se stejně jako v 19. století vedla jen s tanky, třebaže první tanky byly nasazeny až v roce 1915. V Egyptě zase blábolila o zemi vzdálené statisíce kilometrů, přitom na zeměkouli nemohou být žádná dvě místa od sebe vzdálena více než 20 tisíc kilometrů.

Kráter, bitch a skřítek

Třebaže je Baerbocková absolventkou London School of Economics, vyvolává nejeden úsměv na tváři i její angličtina. Svými trapasy si v ničem nezadá se slavnými Zemanovými „passy“ a „bablbamem“. Legendární je především její výrok při návštěvě Jihoafrické republiky, kdy si popletla slova „maják“ a „slanina“ („beacon“ a „bacon“) a prohlásila, že „cesta Jihoafrické republiky ke svobodě byla slaninou naděje, která inspirovala muže a ženy po celém světě“.

A i když by se snad daly její mezery v anglické výslovnosti omluvit („bid“ a „bitch“ zní koneckonců v jejím podání podobně), v rodné němčině už nikoliv. Když „chartu OSN“ překřtila na „kráter OSN“, mohlo by se to ještě chápat jako přeřeknutí, ale když si poplete slova „kobalt“ a „Kobold“ (což v němčině znamená „skřítek“), je evidentní, že při svém projevu o bezkobaltových bateriích absolutně netuší, o čem mluví.

Úsměv vyvolávají i některé její zahraniční cesty (pokud je zrovna jako minulý měsíc nezhatí porouchané letadlo), kdy vrací z Německa do zemí původu muzejní exponáty (například oštěp a síť australským Aboridžincům). Když s velkou slávou předala Nigérii takzvané beninské bronzy, tyto umělecké artefakty místo v muzeu, jehož výstavbu Německo spolufinancuje, nakonec skončily v soukromých rukou u potomka tamní královské rodiny. Vlnu kritiky v Německu uzemnil potomek nigerijského královského rodu Okpame Oronsaye, který žije v Hesensku: „Je mi líto, ale vaše ministryně zahraničí je příliš mladá. Nemá žádné zkušenosti a někdy je to na ní znát, když promluví.“