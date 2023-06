Imploze ponorky Titan režiséra Titaniku Jamese Camerona nepřekvapila

Režisér kultovního snímku Titanic z roku 1997 James Cameron uvedl, že jej zpráva o implozi ponorky Titan „rozhodně nepřekvapila“. Mezi tragickým koncem ponorky a zaoceánského parníku Titanic spatřuje podobnost v tom, že v obou případech nebyla dodržena bezpečnostní doporučení.

Americký časopis The New Republic odhalil soudní dokumenty, jež dokládají, že bývalý zaměstnanec firmy OceanGate, která ponorku provozovala, podal několik stížností na bezpečnostní nedostatky stroje, načež dostal výpověď. Sám šéf firmy Stockton Rush, jenž při nehodě také zahynul, se dříve chlubil, že v rámci inovací pravidla porušuje.

Ponorka Titan sloužila k přepravování bohatých turistů k vraku legendárního zaoceánského parníku. Ve čtvrtek pobřežní stráž uvedla, že se našly její trosky ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě Titaniku a že všech pět členů posádky je po smrti.

„Překvapila mě podobnost s tragédií Titaniku, kdy byl kapitán opakovaně varován před ledovci na trase lodi, ale přesto při bezměsíčné noci pokračoval plnou rychlostí do ledového pole a mnoho lidí kvůli tomu zahynulo,“ řekl Cameron ABC News. „A vzhledem k tomu, že se velmi podobná tragédie, kdy varování nebyla vyslyšena, odehrála přesně na tom samém místě... si myslím, že je to prostě šokující. Je to opravdu neskutečné,“ dodal.

V dalším rozhovoru s televizí CNN Cameron uvedl, zpráva o implozi Titanu pro něj rozhodně nebyla překvapením. Režisér, který sám absolvoval 33 ponorů k vraku, řekl, že když se v pondělí poprvé dozvěděl o incidentu s Titanem, spojil se se svými známými, kteří se věnují hlubinným ponorům, a do půl hodiny zjistil, že ponorka ztratila komunikaci i sledování současně. „Jediný scénář, který mě napadl a který by to mohl vysvětlit, je imploze,“ uvedl a vyjádřil soustrast pozůstalým.

Na bezpečnost ponorky si podle zjištění listu The New Republic v minulost stěžoval zaměstnanec provozující firmy OceanGate. David Lochridge, pilot ponorky a v té době ředitel námořních operací, vyjádřil v roce 2018 podle soudních dokumentů obavy týkající se bezpečnosti ponorky. Zodpovídal tehdy za zajištění bezpečnosti všech členů posádky a klientů a odmítl dát zelenou testům prvních modelů ponorky s posádkou kvůli obavám o bezpečnost; poukázal mimo jiné na to, že stroj není schopen sestoupat do tak extrémní hloubky, v níž se nachází vrak Titaniku. Ten je od svého ztroskotání v roce 1912 na dně oceánu v hloubce kolem 3800 metrů.

Lochridge dostal výpověď a společnost OceanGate jej zažalovala za vyzrazení důvěrných informací o ponorce. V reakci na to podal protižalobu, v níž tvrdil, že byl propuštěn, protože na bezpečnostní problémy upozornil. Právní spor podle The New Republic skončil dohodou.

Generální ředitel OceanGate Stockton Rush nicméně před kamerou v minulosti připustil, že v rámci inovací porušil řadu pravidel. „Chci, aby si mne lidé pamatovali jako inovátora... porušil jsem nějaká pravidla, abych tohle vyrobil. Myslím, že jsem je porušil na základě logiky a dobře navržené konstrukce, karbonová vlákna a titan se nepoužívají, ale já to udělal,“ řekl.