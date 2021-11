Banky v eurozóně neplní cíle v oblasti klimatických rizik, kritizuje ECB

Žádná z velkých bank v eurozóně nesplňuje očekávání Evropské centrální banky (ECB) v oblasti klimatických a environmentálních rizik.

Většina věřitelských institucí, na které ECB dohlíží, zatím nepředložila konkrétní plány, které by ukazovaly, jak změní své strategie s ohledem na klimatické změny. ECB to dnes uvedla ve své zprávě a zároveň vyzvala k urychlení kroků, které by splnily její očekávání.

Pouze třetina ze 112 bank, na které ECB dohlíží, má podle zprávy zavedené plány, které jsou alespoň rámcově přiměřené. Polovina z nich pak nedokončí realizaci svých plánů do konce roku 2022.

ECB plánuje příští rok zátěžový test klimatických rizik bank, ve kterém se bude zabývat uhlíkovou náročností úvěrů a obchodních operací, ale také schopností bank vyrovnat se s fyzickým dopadem změn klimatu na hodnotu aktiv.

Po bankách, které budou mít v testu špatné výsledky, pak může ECB požadovat posílení kapitálu, což by snížilo jejich schopnost vracet zisky akcionářům. ECB už v minulosti kritizovala banky, že se dostatečně nepřipravují na rizika spojená se změnou klimatu.

Zpřísnění regulačního prostředí přichází v době stále důraznějších varování, že svět citelně zaostává za snižováním emisí uhlíku, které podle studií přispívají ke globálnímu oteplování. To zvyšuje tlak na vlády a firmy, aby přistoupily k ambicióznějším klimatickým plánům, poznamenala agentura Bloomberg.