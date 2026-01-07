Rozpočet skončil schodkem 290,7 mld. Kč, podle Stanjury reálně byl 250 mld. Kč
7. 1. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hospodaření státu loni skončilo schodkem 290,7 miliardy korun, uvedla dnes ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Deficit tak přesáhl schválených 241 miliard korun. Podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je reálný deficit 250 miliard korun, dalších 40 miliard korun jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu. Státní dluh ke konci roku 2025 dosáhl 3,678 bilionu korun, o rok dříve činil 3,365 bilionu korun.
Rozpočtové příjmy loni dosáhly 2,081 bilionu korun. Meziročně se zvýšily o 5,9 procenta a proti původnímu plánu byly o 30,5 miliardy korun nižší, uvedlo ministerstvo financí. Výdaje byly 2,372 bilionu korun, když meziročně vzrostly o šest procent a plán překročily o 44,7 miliardy korun. Schodek 290,7 miliardy korun byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun.
Podle Schillerové stojí za nedodržením plánovaného salda zejména podhodnocení výdajů na obnovitelné zdroje energie (OZE) ve schváleném rozpočtu, nadhodnocení příjmů z prodeje emisních povolenek a vyšší výdaje za regionální školství. Za OZE stát zaplatil o 17,4 miliardy korun více, na povolenkách vybral o 16,3 miliardy korun méně, na platy nepedagogů vydal o 9,2 miliardy korun více.
Rozpočet podle ministryně ovlivnilo i špatné čerpání peněz z EU. Česko získalo 130,7 miliardy korun, což představovalo 73 procent očekávané částky. Meziročně se příjmy z EU snížily o 18,4 procenta.
Rozdíl mezi příjmy z EU a předfinancováním evropských projektů označil za hlavní důvod vyššího schodku Stanjura. "Skutečný deficit státního rozpočtu po očištění o evropské prostředky činí 249,9 miliardy korun. Evropské peníze jsou průtokovou položkou a jejich započítávání bez kontextu vytváří zkreslený obraz hospodaření státu," uvedl. Dodatečných 40,8 miliardy korun podle něj Česko z EU obdrží letos, čímž se vylepší letošní rozpočet.
Se Stanjurou souhlasil i analytik společnosti Natland Petr Bartoň. "To není obhajoba bývalé vlády. Překročit schodek by neměl nikdo, zvlášť podivně plánovaný. Ale je rozdíl ho přešvihnout o devět, nebo 49 miliard Kč. Rozdíl jsou 'zpožděné' peníze z EU. Ty někdy dorazí dřív, někdy později," napsal.
Další analytici ale vidí problém ve špatném rozpočtování bývalé vlády. "Již při návrhu rozpočtu pro rok 2025 upozorňovala Národní rozpočtová rada na problém s nadhodnocenými příjmy a podhodnocenými výdaji. A realita tuto kritiku potvrdila," upozornil analytik ČSOB Dominik Rusinko.
Podle Stanjury vedly k prohloubení deficitu i vyšší investice a dodatečné obranné výdaje. "Abychom dosáhli závazku dvou procent HDP, tak jsme museli osm až deset miliard obranných výdajů přidat," uvedl. Zvýšené investice označil za dobrou zprávu, přispěly podle něj k posílení hospodářského růstu. Větší investiční výdaje uvítal i bývalý ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého největší posílení šlo do dopravní infrastruktury.
Schillerová uvedla, že Česko loni dalo na obranu 171,7 miliardy korun, tedy 2,02 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Obranné výdaje aspoň dvě procenta HDP vyžaduje kromě českého zákona i závazek země vůči Severoatlantické alianci. Členské státy NATO loni na červnovém summitu v Haagu podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulosti uvedl, že nové cíle nejsou realistické.
Ministerstvo financí dnes také oznámilo, že státní dluh dosáhl ke konci roku rekordních 3,678 bilionu korun. Míra zadlužení vzrostla na 43,2 procenta HDP proti 41,8 procenta HDP na konci roku 2024. Zvyšování státního dluhu loni vedlo i k vyšším nákladům na jeho financování. Loni stát vydal na obsluhu státního dluhu 98,1 miliardy korun. Výdaje se meziročně zvýšily o 9,7 miliardy korun.
Náklady na financování státního dluhu na letošek zatím nejsou známy, budou záležet i na očekávaném schodku státního rozpočtu. Schillerová dnes řekla, že vláda bude jeho návrh schvalovat 26. ledna, čeká na novou ekonomickou predikci. Babiš dříve uváděl, že kabinet návrh rozpočtu schválí 19. ledna. Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu.