Aktualizováno: Babišova vláda dnes čelí pokusu o vyslovení nedůvěry

Poslanci se dnes sešli z podnětu části opozice k třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO).

(AKTUALIZOVÁNO, 14:50) Menšinová vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše dnes nejspíš ve Sněmovně odolá pokusu části opozice o vyslovení nedůvěry. Komunisté se rozhodli opustit jednací sál a debaty a hlasování dolní komory se neúčastnit. Opozice tak zřejmě nezíská dost hlasů pro vyslovení nedůvěry. Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování v listopadu 2018 a červnu 2019 ustál. Dnešní hlasování krátce před říjnovými volbami považuje Babiš za zbytečné.

Sněmovna své jednání ve 13 hodin přerušila. Poslanci se opět sešli ve 14:30. Do rozpravy se hlásilo 17 poslanců. Kdy zhruba na hlasování přijde řada, není zatím jasné.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že menšinová vláda očividně pozbyla důvěru veřejnosti a Sněmovna na to musí jasně a srozumitelně reagovat. „Vyslovení nedůvěry vládě je naše ústavní povinnost,“ zdůraznil Bartoš. Babiš podle něho po sobě zanechá rozvrácenou zemi „po privátním experimentu, na němž vydělával miliardy ročně“. „Premiér Babiš a orloj jeho střídajících se ministrů připravili zemi o budoucnost,“ prohlásil předseda pirátské strany.

Ke kritice se připojil i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého byla vláda od počátku pandemie řízena jedním velkým chaosem a rezignovala na účinnou pomoc lidem. „Vláda se odpoutala od reality, vláda se stala zajatcem vlastního PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše, Česká republika je zemí, která je v morálním ekonomickém rozvratu,“ řekl Rakušan.

Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné. Svou vládu dnes ve Sněmovně označil za úspěšnou. Podezření ze střetu zájmů odmítl. Za snahou vyslovit dnes nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. „Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři,“ řekl na adresu opozice. Epidemii koronaviru se podle premiéra podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády zpochybňovala a sabotovala s vidinou Babišovy porážky. Ministerský předseda rovněž odmítl unijní snahy o ovlivňování dění v ČR. K obhajobě vlády a jejích kroků se přidala i ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by vyslovení nedůvěry vládě bylo krokem mimořádně nezodpovědným.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček je přesvědčen, že snaha o vyslovení nedůvěry vládě neuspěje. Opozice podle něj s návrhem čekala až na dobu, kdy se zmírní koronavirová krize a skončí diplomatická krize kolem vrbětické kauzy, protože se bála odpovědnosti. Z poslanců ČSSD podle něj nikdo nebude aktivně hlasovat pro návrh na nedůvěru, někteří jsou ze schůze omluveni. Sociální demokraté si dnes na sebe ve Sněmovně vzali červené svetry. Svetr nosil loni Hamáček a strana ho pak jako symbol použila i ve volební kampani. „Chceme tím ukázat, že sociální demokracie je hrdá na roli, kterou jsme odehráli v covidové krizi,“ vysvětlil Hamáček.

(11:09, původní zpráva) Schůzi vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Jejich lídři mimo jiné tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné, hrozí podle něho destabilizace.

Pokud by vláda padla, další postup by byl na prezidentu Miloši Zemanovi. Zeman několikrát uvedl, že by vzhledem k blížícím se volbám nechal Babišův kabinet v demisi vést zemi dál.

Menšinový kabinet se dosud opíral o komunistické poslance. V polovině dubna ale KSČM vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády.

Poslanci KSČM při dnešním hlasování o nedůvěře vládě jednotně odejdou ze sálu, nebudou aktivně hlasovat pro nedůvěru, potvrdil na twitteru dřívější zprávy o očekávaném postoji klubu poslanec Jiří Dolejš. Nejednota by pro voliče mohl být větší problém, doplnil s tím, že hlasování nestojí za to, aby se komunisté hádali mezi sebou. Opozice tak zřejmě nezíská dost hlasů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD pod vedením Andreje Babiše (ANO).

„KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany,“ uvedl Dolejš. Doplnil, že útěk ze sálu může vypadat jako alibi, ale řadě spolustraníků vadilo hlasovat s pravicovou opozicí. „Čas ukáže, co bylo blíže pravdě,“ napsal. Osobně si myslel, že aktivně hlasovat pro nedůvěru mělo logiku, zůstal ale v menšině.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.

Každý, kdo aktivně nehlasuje pro nedůvěru vládě, kabinet vlastně podporuje. S odkazem na komunisty to uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Je smutné, že hlasování musela vyvolat opozice, v dobré demokracii by požádal sám premiér Andrej Babiš,“ uvedl Fiala s tím, že už v dubnu vypověděli komunisté kabinetu dohodu o toleranci. „To, že vláda vychází z parlamentní většiny, není destabilizace, to je, když to někdo neudělá,“ uvedl Fiala na adresu premiéra. Babiš opakovaně pokus o vyslovení nedůvěry označil za neodpovědnou destabilizaci.