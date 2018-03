Babiš zprostí funkce šéfa GIBS. Děláte, co nemáte, vzkázal mu Fiala

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér Andrej Babiš (ANO) v demisi dočasně zprostí ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína výkonu služby. Poslancům z bezpečnostního výboru ve čtvrtek oznámil, že v něho ztratil důvěru zejména s ohledem na dokumenty státních zástupců. Bývalý ministerský předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl, že Babišova vláda se snaží získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně inspekce.

Babišovým oznámením vrcholí spor mezi ním a Murínem, kterému nedávno navrhoval, aby rezignoval. Babiš podle inspekce uvedl, že pokud by Murín odstoupil do konce února, bylo by to bez skandálu.

Spor se dostal až na jednání výboru, kterého se vedle Babiše, Sobotky a Murína zúčastnili také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní žalobci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan. Státní zástupci ani Murín při odchodu z jednání před novináře nepředstoupili.

Babiš citoval z dokumentů státních zástupců, které vyznívaly vůči Murínovi kriticky. V jednom z nich se podle premiéra mimo jiné píše, že Murín účelově lhal žalobcům v kauze, v níž byl prověřován vysoce postavený policista.

"Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu, služební kázni a služebnímu slibu," řekl Babiš. Je podle něho ohrožením demokracie. "Místo aby pomáhal rozkrývat trestnou činnost policistů, tak ji zakrýval," řekl premiér. Opět zpochybnil také hospodaření inspekce a jeho efektivitu.

Sobotka před třemi lety po projednání v bezpečnostním výboru a ve vládě Murína do funkce jmenoval a v minulosti rozhodl, že proti němu navzdory podnětu olomouckého vrchního státního zastupitelství nezahájí kázeňské řízení.

"Ve skutečnosti jde o to, že vláda, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny, vláda, která je v demisi, a vláda, v jejímž čele je člověk, který je sám trestně stíhaný, se v tuto chvíli snaží dehonestovat šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů a dosáhnout změny ve vedení jedné z důležitých institucí státu," prohlásil k Babišovým krokům Sobotka.

Babiš podle něho začal vést vůči Murínovi diskreditační kampaň, jak o tom informovala inspekce. "Teď jsme v té fázi ostudy. Tohle je vrtěti psem," uvedl Sobotka. Babiš naopak Sobotku nařkl z toho, že Murína kryl.

Hlavní část jednání výboru nebyla veřejná. Když začal Babiš číst ve veřejné části z dokumentu olomouckého zastupitelství k Murínovi, členové za ODS Pavel Žáček a Jana Černochová a za STAN Vít Rakušan schůzi na protest opustili.

Fiala Babiše zkritizoval

"Tohle je opravu nechutné. To jsou 50. léta," řekla Černochová. Posléze se ale všichni tři na jednání vrátili. Hned na začátku schůze poslanci debatovali o okolnostech pozvání státních zástupců a tom, zda je vůbec o čem jednat, když Babiš ani Sobotka nebyli na rozdíl od žalobců zbaveni mlčenlivosti.

"Já jsem přesvědčen, že vláda v demisi nemá dělat žádné personální změny. A už vůbec ne personální změny v bezpečnostních složkách. To vůbec vládě, která nemá důvěru, nepřísluší," řekl k Babišově záměru šéf ODS Petr Fiala.

"Vůbec nejde o osobu pana Murína, to já vůbec neposuzuji. Jenom je nemožné, aby vláda v demisi prováděla zásadní personální změny, vyvíjela na někoho nátlak a dělala něco jiného, než je udržování nezbytného chodu státu," doplnil.

"Úkolem pana premiéra Babiše v tuto chvíli, jak to chápu já, není se vypořádávat s ředitelem Murínem a s dalšími řediteli institucí v České republice. Jeho úkolem je sestavovat většinovou vládu, to je to, co má dělat," řekl Fiala.

Ředitele GIBS jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru sněmovny. Odvolat ho lze pouze, pokud je proti němu zahájeno trestní stíhání nebo po uplynutí pětiletého mandátu.

Zproštění výkonu služby je jiný případ. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Učinit se to může v případě, že by ponechání podezřelého příslušníka ohrožovalo důležitý zájem služby nebo vyšetřování jeho jednání.