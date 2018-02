Babiš tlačí na odchod šéfa GIBS, Piráti chtějí vysvětlení

27. 2. 19:14

Británie by i po odchodu z Evropské unie mohla se společenstvím zůstat v celní unii . V Paříži to připustil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož by šlo o podobné řešení jako ve vztahu EU k Turecku. Po celní unii volají britští opoziční labouristé, proti je ale vláda v Londýně.