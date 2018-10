Babiš považuje Zemanovy vulgarity za nevhodné, jiní politici volí tvrdší kritiku

Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe, že prezidenta Miloše Zemana napadají v souvislosti s Viktorem Koženým či Zdeňkem Bakalou různá slova, pondělní vulgární vyjádření hlavy státu na jejich adresu však není na veřejnosti vhodné. Babiš to řekl v úterý poté, co uvedl do úřadu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Slova prezidenta z živě vysílaného rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál už dříve kritizovali další politici.

