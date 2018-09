Zeman zahájil školní rok. Uvítali ho rodiče s červenými trenýrkami

AKTUALITA - Aktuality autor: von

V den začátku nového školního roku navštívil prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou základní školu na Břevnově. Někteří rodiče si na protest připnuli na oblečení symbol červených trenýrek. V Brně zahájil školní rok i ministr školství Robert Plaga, který zdůraznil nutnost vnímat učitele jako autoritu. Letos vstoupilo do první třídy 108 tisíc žáků, což je méně než v loňském roce.

Prezident do školy přišel spolu se svou ženou Ivanou, která dětem rozdala knížky a sladkosti. Dětem Zeman řekl, že ve škole se před nimi otevře jiný svět plný tajemství, kouzel a krásných věcí. Číst by prý měly hlavně papírové knihy, které jsou krásné. Kniha je podle prezidenta nejkrásnější věc na světě. Podotkl, že pokud ji napsali moudří lidé, čtení je, jakoby si s nimi čtenář povídal.

Při vzpomínce na svoje školní léta poznamenal, že jako malý "hrozně nerad" vstával, což prý platí pořád. Kdyby podle něj bylo možné chodit do školy o hodinu později, považoval by to za lepší.

Několik rodičů dětí z břevnovské školy mělo na klopě malé červené trenýrky, které se v poslední době staly symbolem protestu proti Zemanovi. Podle jednoho z rodičů nešlo o organizovaný protest. Během návštěvy prezidenta ve škole byli rodiče v jiné místnosti. Při odchodu ze školy Zeman novinářům řekl, že si protestu nevšiml.

Úbytek žáků ale není rekordní

Plaga uvedl, že je nutné zvýšit prestiž pedagogů. "Je to přes uznání učitele jako autority. Můžete to přenést i na děti. Ve školství to chybí," řekl Plaga v Brně rodičům. Dodal, že do roku 2021 by se měly platy pedagogů průměrně dostat na 45 tisíc korun. Dětem dnes popřál, aby je vyučování bavilo a hodně se toho dozvěděly.

Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků bude v prvních třídách stále silnější ročník než v období do roku 2012. Celkový počet dětí v základních školách se tak zřejmě zvýší o zhruba 15 100 žáků na zhruba 941 200.

Na středních školách by podle odhadů ministerstva školství mělo v novém školním roce studovat 395 500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524 tisíc.