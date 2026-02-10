V oblíbeném řetězci padají ceny potravin a drogerie
10. 2. 2026 – 9:58 | Zprávy | Anna Pecena
Slevový leták Kauflandu znovu ukazuje, že únor nemusí být měsícem šetření. Od 11. 2. do 17. 2. 2026 padají ceny potravin, nápojů i drogerie tak rychle, že se vyplatí projít nabídku položku po položce. Vybrali jsme to nejzajímavější a nejhlasitější z aktuální akce.
Kaufland v novém letáku jasně cílí na každého, kdo chce naplnit lednici bez pocitu, že mu po nákupu zbyde sotva na rohlík. Slevy jdou napříč sortimentem a u některých položek se bavíme o propadech cen o desítky procent. Typickým příkladem jsou eidam plátky 100 g za 12,90 Kč po slevě 35 %, nebo eidam 30 % za 14,90 Kč. Mléčné výrobky obecně patří mezi taháky týdne – smetanové jogurty Florian za 9,90 Kč, tvarohový krém Lipánek za 16,90 Kč nebo gouda 48 % za 35,90 Kč.
Jídlo a pití za ceny, které nepřehlédnete
Masná část letáku sází na klasiku. Vepřová panenská je za 179,90 Kč za kilo, hrozny tmavé bezsemenné za 36,90 Kč a kachna z drůbežího pultu vyjde na 79,90 Kč za kilo. Sladká sekce pak míří hlavně na rodiny – Medovník Original Classic za 159,90 Kč, zmrzlina Carte d’Or za 89,90 Kč nebo Ferrero Collection 172 g za 139,90 Kč po padesátiprocentní slevě.
Nápoje mají v letáku také silné slovo. Nealkoholický sekt Mucha za 84,90 Kč zaujme hlavně před víkendem, zatímco milovníci kávy ocení Jihlavanku Standard za 239,90 Kč za kilo. Z alkoholu vyčnívá Pražská vodka 0,5 l za 129,90 Kč a Baileys za 349,90 Kč.
Sladké, slané i rychlovky do zásoby
Zvláštní kapitolu si v letáku zaslouží trvanlivé potraviny a pochutiny, které běžně mizí z košíku tak nějak mimochodem, ale ve slevě bolí méně. Chipsy Lay’s jsou za 42,90 Kč, solená arašídy Soltino za 39,90 Kč a oplatky Fidorka vyjdou na 8,90 Kč. Pro rychlé vaření Kaufland zlevnil i hotové směsi a konzervy – Vitana polévka Rajská za 16,90 Kč nebo tuňákový salát Franz Josef Kaiser za 39,90 Kč. Jsou to přesně ty položky, které doma často chybí ve chvíli, kdy není čas ani chuť vařit, a právě proto dává smysl je v akci přihodit do vozíku.
Drogerie a každodenní věci s výraznou slevou
Kaufland nezapomíná ani na domácnost. Tablety do myčky Jar Platinum jsou v akci za 399,90 Kč, toaletní papír Zewa Deluxe 3vrstvý za 59,90 Kč a klasické kuchyňské nezbytnosti tak vyjdou citelně levněji než obvykle. Přidejme ještě Nutellu 600 g za 119,90 Kč a máme jasný signál, že leták míří na velký nákup pro celý týden.
Celá nabídka platí od 11. 2. do 17. 2. 2026 a je přesně tím typem akce, kdy se vyplatí vzít košík místo košíčku. Slevy jsou výrazné, výběr široký a některé ceny se objevují jen výjimečně. Pokud jste čekali na správný moment doplnit zásoby, Kaufland vám ho právě servíruje na stříbrném podnose.