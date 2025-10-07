Babiš: Když se nenajde řešení, rozpočet na rok 2026 bude muset mít vyšší schodek
7. 10. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud se nenajde řešení, rozpočet na příští rok bude muset mít vyšší schodek než plánovaných 286 miliard korun.
Chybí až 60 miliard, řekl dnes novinářům předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který teď s SPD a Motoristy vyjednává o složení příští vládní koalice. Řešit situaci s rozpočtem by podle něj ještě měla současná vláda Petra Fialy (ODS).
V rozpočtu podle Babiše chybí peníze na školství a na stavbu dálnic, silnic a železnic. "Vláda dovedla rozpočet na buben. Stavby nemůžou pokračovat, nemůžou to připravit, týká se to i investic do zahraničí, školství chybí peníze," řekl Babiš. "Skončí to navýšením deficitu, jak jinak to může skončit, pokud nenajdeme nějaké řešení," dodal.
Končící vláda dodala návrh rozpočtu dolní parlamentní komoře v nejzazším termínu 30. září. Předloží ho znovu nově zvolené Sněmovně. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) počítá se schodkem 286 miliard korun.
Babiš po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl České televizi (ČT).
Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) ČTK v neděli řekla, že Česko zřejmě čeká počátkem roku hospodaření v omezeném režimu rozpočtového provizoria. Rozpočet předložený Stanjurou podle ní musí být zásadně přepracován, protože podle něj není možné hospodařit.
Rozpočtové provizorium omezuje státní výdaje, Česká republika v něm byla i při zahájení činnosti nyní končícího kabinetu před čtyřmi lety. Za rozpočtového provizoria se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. V době omezení jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošek má deficit činit 241 miliard korun.