Šílenství kolem "luxusních" poznávacích značek. Cena za tuhle konkrétní vám vyrazí dech
7. 10. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Británie znovu propadá šílenství kolem luxusních poznávacích značek. Do londýnské aukce míří kombinace „1F“, která by se mohla prodat za víc než 35 milionů korun. Pro jedny absurdní extravagance, pro druhé dokonalá investice a symbol prestiže.
Když se dnes řekne symbol luxusu, nemusí jít nutně o jachtu, vilu na Mallorce nebo diamantový prsten. V Británii k tomu často stačí kus kovu připevněný na nárazníku auta – poznávací značka. A ne ledajaká. Ty nejvzácnější, krátké kombinace čísel a písmen se v posledních letech staly zlatým dolem pro sběratele i investory.
Teď se na britské aukční scéně chystá další senzace. Do prodeje míří značka „1F“, která podle odborníků může přepsat dějiny. Aukční síň RM Sotheby’s ji nabídne 1. listopadu v Londýně a odhaduje, že se prodá za částku mezi 800 tisíci a 1,2 milionu liber – tedy zhruba 23 až 35 milionů korun. Pokud padne horní hranice, půjde o nejdražší poznávací značku, jaká se kdy ve Spojeném království prodala. Poznávací značka „1F“ přitom na první pohled nijak neoslňuje – žádné nápadné zkratky, žádné vtípky, žádný odkaz na slavnou osobnost. Ale právě jednoduchost je její síla. Dvoumístné kombinace patří podle expertů k nejžádanějším, protože jsou elegantní, snadno zapamatovatelné a mimořádně vzácné.
Kus kovu za cenu luxusní vily
Značka „1F“ má za sebou dlouhou historii. Poprvé byla zaregistrována už v roce 1957 v oblasti Essexu a od té doby se objevila na několika luxusních vozech. Naposledy ji neslo Ferrari 812 GTS v hodnotě okolo 9 milionů korun. Aukční síň ji označuje za „mimořádnou příležitost pro sběratele, jak svému vozu dodat okamžitou identitu“. Sholto Gilbertson, ředitel prodeje RM Sotheby’s ve Velké Británii, vysvětluje: „Trh je stále neochvějně fascinován exkluzivními soukromými značkami. Až na občasné výjimky platí, že největší hodnotu mají nejkratší, dvoumístné kombinace.“ Dodává, že značka „1F“ se už dříve prodala soukromě za značnou částku a existuje velká šance, že letos stanoví nový světový rekord.
Britský trh s poznávacími značkami zažívá nebývalý rozmach. Odhaduje se, že jeho hodnota přesahuje 2 miliardy liber, tedy více než 58 miliard korun. Zatímco v devadesátých letech se ceny běžných soukromých značek pohybovaly mezi 60 a 300 tisíci korunami, dnes se prodávají i za 1,5 milionu. A ty nejvzácnější, jako „1F“, dosahují astronomických částek. Pro investory jde o překvapivě výnosnou oblast. Odborníci tvrdí, že zhodnocení vybraných značek je v posledních letech vyšší než u klasických aut, luxusních hodinek nebo šperků. „Dnes to už není jen symbol statusu. Je to reálné aktivum,“ říká jeden z expertů citovaný deníkem Daily Mail.
Dubajský sen: když ani milion nestačí
I kdyby se „1F“ prodala za 35 milionů korun, na světový rekord to stále nestačí. Ten drží Dubaj, kde v roce 2023 padla čelist celému motoristickému světu. Značka s jediným číslem „7“ se tam prodala za neuvěřitelných 55 milionů dirhamů – v přepočtu asi 12 milionů liber, tedy zhruba 350 milionů korun. Předtím rekord držela značka „1“, kterou v roce 2008 také v Dubaji získal podnikatel Saeed Abdul Ghaffar Khouri za zhruba 7,2 milionu liber (210 milionů korun). Khouri, který patří mezi prominentní sběratele, ji od té doby vozí na svém Rolls-Royce Cullinan a Mercedesu G-Wagen – a není pochyb, že díky tomu má zaručený respekt všude, kam přijede.
Značku „7“ prodala společnost Emirates Auction v rámci charitativní akce s příznačným názvem „Most Noble Numbers“. Identita kupce zůstala utajena, ale výtěžek putoval na humanitární projekty ve Spojených arabských emirátech. I tak šlo o nejdražší kousek plechu v historii. Zatímco Blízký východ kraluje světovým rekordům, Británie se stala domovem kultu poznávacích značek. Lidé utrácejí miliony za kombinace, které vyjadřují jejich jméno, přezdívku nebo jen smysl pro humor. Ostatní v tom vidí zbytečné vyhazování peněz, ale trh s nimi roste a kupce neodradí ani inflace.
A tak se letos 1. listopadu bude v Londýně bojovat o malý kus kovu s vyraženým „1F“. Pro někoho nesmysl, pro jiného životní příležitost. Možná se stane novým symbolem britské posedlosti prestiží – nebo jen dalším důkazem, že luxus se dnes měří i podle toho, co máte napsáno na poznávací značce.