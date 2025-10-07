Jen pár lidí pozná tyhle falešné stránky bank - pozor na tenhle nový podvod!
7. 10. 2025 – 15:08 | Zprávy | Anna Pecena
Každý den přibývají desítky webových stránek, které vypadají jako vaše banka – ale nejsou. Pokud do nich zadáte své přihlašovací údaje, během několika minut můžete přijít o všechny úspory. Zde je návod, jak nepodlehnout sofistikovanému triku podvodníků.
Jak fungují falešné weby bank
Podvodníci si dnes dávají záležet. Vytvoří stránku, která kopíruje design vaší banky – logo, barvy, podobné rozvržení. Používají domény skoro totožné s pravými (např. „banka-cz.com“ místo „banka.cz“) a často i funkční HTTPS, aby vypadaly důvěryhodně.
Když na takovou stránku přijdete, budete vyzváni k zadání uživatelského jména, hesla, kódů z SMS nebo aktivačních kódů z banky. Tím v podstatě otevřete dveře podvodníkovi – získá přístup k vašemu účtu a může vybrat všechny peníze.
Často podvod začíná falešným e-mailem nebo SMS, která vás vyzve kliknout na odkaz – odkaz vás dovede právě na podvrženou stránku. Často vás navedou, že „něco s účtem není v pořádku“ a že musíte provést „ověření“. To je past.
Skutečné případy – nezůstává to u slov!
Polovina Čechů už čelila pokusu o online podvod, a u 9 % došlo skutečně k újmě – peníze zmizely.
V kauze nedávno zahájené u soudu v Hradci Králové čelí skupina falešných „bankéřů“ obvinění, že po telefonu přesvědčovali seniory k přepisu peněz na „bezpečné“ účty – celkově škoda přes 100 milionů korun.
V jiném případě v Sokolově vyšetřovatelé odhalili muže, který způsobil škodu téměř 400 tisíc korun pomocí falšování internetového bankovnictví a výzvy k zadání kódů.
Jak se ubránit – konkrétní rady
-
Nikdy nepřejděte na přihlašování k bance klikem z e-mailu nebo SMS. Ručně si zadejte adresu ve vašem prohlížeči.
-
Kontrolujte pečlivě adresu webu: jestli se liší od oficiální, buďte na pozoru.
-
Pokud vás někdo požádá o aktivační SMS kód, heslo nebo potvrzení přihlášení mimo běžné kanály – odmítněte a zavolejte přímo bance.
-
Nepovolujte vzdálené ovládání počítače nebo telefonu, pokud vás k tomu někdo tlačí.
-
V případě podezření, že jste na falešné stránce již něco zadali, okamžitě kontaktujte banku, zablokujte účet a volejte policii.
Když už jste v pasti – co dělat okamžitě
-
Zavolejte zákaznickou linku své banky – číslo ověřené z oficiálního webu.
-
Požádejte o zablokování účtu / karty.
-
Nahlaste podvod Policii ČR (linka 158).
-
Zachovejte klid, nenechte paniku ovládnout vaše rozhodnutí.
Podvodníci se vylepšují den co den. Nemusíte být expert, ale s trochou pozornosti a opatrnosti je možné si zachovat své peníze v bezpečí. Pamatujte – vaše banka nikdy po vás nebude chtít sdílet heslo, kód nebo aktivaci mimo jejich ověřené kanály.