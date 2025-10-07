Dnes je úterý 7. října 2025., Svátek má Justýna
7. 10. 2025 – 15:08 | Zprávy | Anna Pecena

Jen pár lidí pozná tyhle falešné stránky bank - pozor na tenhle nový podvod!
bankovní podvodzdroj: AI DALL-e
Každý den přibývají desítky webových stránek, které vypadají jako vaše banka – ale nejsou. Pokud do nich zadáte své přihlašovací údaje, během několika minut můžete přijít o všechny úspory. Zde je návod, jak nepodlehnout sofistikovanému triku podvodníků.

Jak fungují falešné weby bank

Podvodníci si dnes dávají záležet. Vytvoří stránku, která kopíruje design vaší banky – logo, barvy, podobné rozvržení. Používají domény skoro totožné s pravými (např. „banka-cz.com“ místo „banka.cz“) a často i funkční HTTPS, aby vypadaly důvěryhodně.

Když na takovou stránku přijdete, budete vyzváni k zadání uživatelského jména, hesla, kódů z SMS nebo aktivačních kódů z banky. Tím v podstatě otevřete dveře podvodníkovi – získá přístup k vašemu účtu a může vybrat všechny peníze. 

Často podvod začíná falešným e-mailem nebo SMS, která vás vyzve kliknout na odkaz – odkaz vás dovede právě na podvrženou stránku. Často vás navedou, že „něco s účtem není v pořádku“ a že musíte provést „ověření“. To je past. 

Skutečné případy – nezůstává to u slov!

Polovina Čechů už čelila pokusu o online podvod, a u 9 % došlo skutečně k újmě – peníze zmizely. 

V kauze nedávno zahájené u soudu v Hradci Králové čelí skupina falešných „bankéřů“ obvinění, že po telefonu přesvědčovali seniory k přepisu peněz na „bezpečné“ účty – celkově škoda přes 100 milionů korun. 

V jiném případě v Sokolově vyšetřovatelé odhalili muže, který způsobil škodu téměř 400 tisíc korun pomocí falšování internetového bankovnictví a výzvy k zadání kódů. 

Jak se ubránit – konkrétní rady

  • Nikdy nepřejděte na přihlašování k bance klikem z e-mailu nebo SMS. Ručně si zadejte adresu ve vašem prohlížeči.

  • Kontrolujte pečlivě adresu webu: jestli se liší od oficiální, buďte na pozoru.

  • Pokud vás někdo požádá o aktivační SMS kód, heslo nebo potvrzení přihlášení mimo běžné kanály – odmítněte a zavolejte přímo bance.

  • Nepovolujte vzdálené ovládání počítače nebo telefonu, pokud vás k tomu někdo tlačí.

  • V případě podezření, že jste na falešné stránce již něco zadali, okamžitě kontaktujte banku, zablokujte účet a volejte policii.

Když už jste v pasti – co dělat okamžitě

  1. Zavolejte zákaznickou linku své banky – číslo ověřené z oficiálního webu.

  2. Požádejte o zablokování účtu / karty.

  3. Nahlaste podvod Policii ČR (linka 158).

  4. Zachovejte klid, nenechte paniku ovládnout vaše rozhodnutí.

Podvodníci se vylepšují den co den. Nemusíte být expert, ale s trochou pozornosti a opatrnosti je možné si zachovat své peníze v bezpečí. Pamatujte – vaše banka nikdy po vás nebude chtít sdílet heslo, kód nebo aktivaci mimo jejich ověřené kanály.

