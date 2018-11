Až nás Donald jednou skřípne, ani demokraté ho nezastaví

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump se po úterních volbách do Kongresu bude dělit o moc s opozičními demokraty. Evropanům však neustoupí ani o píď, jeho politika 'Amerika na prvním místě' nekončí. Mohou ji pocítit i Češi.

Amerika má za sebou referendum o Donaldu Trumpovi. Skončilo remízou jedna ku jedné.

Republikánský prezident ztratil oporu v jedné z komor Kongresu, přesto může být spokojen. Republikáni sice v úterních "midterms" volbách přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů, zato ji uhájili v Senátu.

Modré (demokratické) tsunami, které průzkumy ještě nedávno předpovídaly, v Americe neudeřilo. Dorazila snesitelná přívalová vlna.

Zůstal bez trestu

Trump v těchto volbách nekandidoval, Bílý dům v sázce nebyl. Přesto se stal nejčastěji zmiňovanou figurou voleb.

Americké midterms Američané v úterý vybrali guvernéry 36 států a tří teritorií, starostu Washingtonu, zvolili zástupce do státních kongresů a hlasovali v desítkách referend. Především ale rozhodovali o složení Sněmovny reprezentantů a Senátu federálního Kongresu – vybírali všech 435 poslanců a 35 ze sta senátorů. Těmto volbám říká "midterms", protože se pořádají mezi volbami prezidentskými.

Agentura AP ve svém průzkumu zjistila, že většina voličů (64 procent) přišla k urnám hlavně kvůli Trumpovi. Buď ho chtěla ve druhé polovině prezidentského termínu podpořit, nebo oslabit.

Voliči měli kupu důvodů, proč Trumpa vytrestat. Třeba za výrok, že věří Vladimiru Putinovi, který popírá zjištění amerických tajných služeb o ruském vměšování do amerických voleb. Anebo za to, že vyslovil nedůvěru vyšetřovatelům z FBI, že označil severokorejského diktátora Kim Čong-una za čestného muže, že dal oddělovat děti od jejich matek zadržených při ilegálním přechodu hranice, že ....

Ten výčet by mohl pokračovat a byl by delší než Lovosice.

Kapitán Amerika

Strana, ať už Republikánská, nebo Demokratická, která má v Bílém domě svého prezidenta, v "midterms" zpravidla ztrácí. Američané, obdobně jako Češi, mají tendenci vyvažovat.

Letos však nebyly ztráty Trumpa a republikánů drtivé. Patrně proto, že jim hraje do karet ekonomika, která utěšeně roste. Akciový index hlavních amerických korporací Dow Jones překonává jeden rekord za druhým.Skvělé zprávy přicházejí také z trhu práce. "Práce se vrací do Ameriky," opakuje Trump.

Prezidentovi nejspíš vyšla i sázka na strach z migrantů a konspirační teorie o nepřátelích Ameriky.

Trump, jak je mu vlastní, na mítincích hřímal, že se do Ameriky hrnou migranti, jejichž cílem je vyždímat americký sociální systém, pašovat drogy, loupit, vraždit, znásilňovat ženy, šířit pohlavní choroby. A k tomu zdůrazňoval, že jedině on a republikáni v Kongresu je mohou zastavit.

Jestli se rozzlobí, bude zlý

Se sněmovnou ovládanou demokraty se bude Donaldovi vyjednávat hůř. Tato komora má přitom klíčové slovo při financování vládních projektů. Zato v Senátu, který rozhoduje o nominacích na významné pozice a o mezinárodních smlouvách, se bude moci opřít o republikánské spojence. Jejich podpora ale nebude bezvýhradná.

Nahlíženo z Česka, Trump žádná chromá kachna po "midterms" není. A sotva se od něj dá očekávat ochota ke spolupráci a dohodě.

Zato nám pořád může zatopit - i s demokraty v zádech. Třeba tím, že vypoví obchodní příměří, které dojednal s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a vůči Evropské unii po oceli a hliníku vyhlásí cla na další výrobky. Například na auta. Případně na ně a na jejich díly uvalí kvóty, jako u Mexika a Kanady. Do těchto věcí si Trump nedá mluvit ani od republikánů, natož demokratů.

Zmíněný postup by zasáhl zejména německé automobilky, které do Ameriky vyvážejí nejvíc. S nimi by dostala ránu a zpomalila celá německá ekonomika. Česká ekonomika by se s ní přirozeně svezla, protože v Německu končí třetina našeho vývozu.

Donald také bude schopen tlačit na evropské spojence, aby zvyšovali obranné výdaje, kupovali americké zbraně a platili za americkou obranu. Udělá to třeba tak, že vypoví americko-sovětskou smlouvu o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Americká vláda už dala najevo, že se k tomu chystá.

Rozmístěním nových zbraní, podobných těm, které tato smlouva z Evropy vytlačila, a nové vojenské infrastruktury pak může rozpočtům evropských států NATO pustit žilou.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. listopadu 2018

Dnes v noci obrovský úspěch. Děkuji vám všem, tvítoval prezident.

A když mu státy nepůjdou na ruku, blondýn s největším tlačítkem se rozzlobí a prostě prohlásí, že odvolává vojenské závazky vůči neposlušným spojencům. Formálně nic měnit nemusí, fakticky přitom může udělat z aliance papírového tygra. Letos už obdobně lehce a neformálně zrušil skupinu sedmi průmyslových demokracií G7, když nepodepsal usnesení jejího summitu.

Nakonec předpověď

Jak Trump dopadne za dva roky při prezidentských volbách?

Magazín National Review píše, že může Bílý dům obhájit – za několika předpokladů: Růst americké ekonomiky se udrží nad třemi procenty, nezaměstnanost na čtyřech procentech a investorská i spotřebitelská důvěra zůstane na současné vysoké úrovní.

Tak si to zkuste vyhodnotit!