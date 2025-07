"Málem jsem zapomněla milovat." Slavná zpěvačka oznámila nečekaný rozchod

29. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Vztah, který vypadal v nejlepším pořádku, je náhle u konce.

Oblíbená modelka a zpěvačka Jitka Boho vypustila na sociální sítě nečekanou novinu: Čtyřletý vztah s politikem Tomášem Hřebíkem, s nímž má i syna Tadeáše, je u konce.

Kdo si ale prokřupal prsty a chystal se přepnout nastavení do svůdnického režimu, může zase rychle vychladnout, protože ze samotného komentáře, kterým Jitka rozchod ozdobila, se zdá, že už má někoho nového.

„Někdy zasadíme strom tam, kde půda není úrodná. Pečujeme o něj, chráníme ho, věříme… ale kořeny se stejně nechytí. Uvěřila jsem, že když je o všechno ,viditelné‘ postaráno, to neviditelné – dotek, blízkost, láska, něha – se dá nějak potlačit, umlčet a že je to možná druhořadé a vlastně ve vztahu to nepodstatné. Říkala jsem si, že možná opravdu chci moc, že jsem přecitlivělá. Až jsem málem zapomněla, jaké to je – být milovaná a milovat,“ napsala.

Řekněte sami, nezní vám to snad, jakoby Jitka táhla dál vztah, ze kterého vyprchala vášeň, než jí někdo připomněl, jak vlastně chutná?

„Možná to tak někomu stačí, a i to je v pořádku, nesoudím. Já ale potřebuju lásku cítit. Bez ní neumím žít a fungovat. S pokorou uzavírám jednu kapitolu a s nadějí hledím dál. Nejen za sebe, ale i za našeho Tedíčka. Protože děti potřebují rodiče, kteří žijí pravdivě,“ připsala Jitka.

Uvidíme, zda bude někdy v dohledné budoucnosti následovat oznámení nového vztahu.