Aktualizováno: SPOLU prezidentského kandidáta nepostaví, spustí ale kampaň proti těm, kdo se jí nelíbí

Vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nenominuje do lednové volby hlavy státu vlastního kandidáta, aby nerozmělňovala hlasy. V prvním kole ani nedá konkrétní doporučení pro jednoho kandidáta. Na tiskové konferenci v Brně to uvedl premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Koalice nicméně plánuje před prezidentskou volbou spustit informační kampaň. Nechce, aby se na Hrad dostal extremista či populista. Jako osobnosti vhodné pro funkci prezidenta jmenoval premiér Fiala senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla.

Se všemi třemi jmenovanými zástupci koalice o svém rozhodnutí jednali. „Věřím, že každý z nich může vykonávat funkci v souladu se základními hodnotami, které zastávají naše strany,“ uvedl Fiala. „Naším cílem a odpovědností jako nejsilnějšího uskupení zůstává zabránit vstupu populistických a extremistických sil do funkce prezidenta republiky,“ doplnil s tím, že prezident zastupuje Česko na řadě mezinárodních jednání včetně Severoatlantické aliance.

Podle Fialy tři jména vzešla od členů stran, voličů, z debat a průzkumů. „Jsou to lidé, do kterých naši voliči vkládají naději, že budou reprezentovat naši zemi,“ řekl Fiala. Dodal, že pro druhé kolo volby už strany jasně vyjádří podporu některému z kandidátů, i kdyby se ve druhém kole ocitli dva kandidáti z trojice Fischer, Nerudová, Pavel.

První místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin poukázal na malou komunikaci dosavadního prezidenta Miloše Zemana se Senátem. Země má podle něj naději, že na začátku příštího roku bude zvolen prezident, který bude komunikovat s vládou i oběma parlamentními komorami, všemi občany.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že Fischer, Nerudová a Pavel mají své sympatizanty a vybočují z řady dalších kandidátů, o kterých se ve veřejném prostoru mluví. Někteří členové strany se podle něj podílejí na sběru podpisů a členská základna KDU-ČSL se aktivně zapojí do kampaně.

Naši představu o ideálním prezidentovi sdílí i koalice SPOLU. Prezident důstojný a respektovaný, který ctí Ústavu a demokracii. Dlouhodobě říkáme, že chceme prezidenta nebo prezidentku sjednocující společnost. A na tom máme s koalicí SPOLU širokou shodu, za což jsem rád. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 4, 2022

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že představu jeho strany o ideálním prezidentovi sdílí i koalice Spolu. „Prezident důstojný a respektovaný, který ctí Ústavu a demokracii. Dlouhodobě říkáme, že chceme prezidenta nebo prezidentku sjednocující společnost. A na tom máme s koalicí Spolu širokou shodu, za což jsem rád,“ napsal. Bartoš před dvěma týdny ČTK řekl, že Piráti pravděpodobně doporučí okruh vhodných uchazečů. Vedle Fischera, Nerudové a Pavla zmínil také senátora Marka Hilšera.

V souvislosti s kritizovaným členstvím Pavla v předlistopadové komunistické straně Fiala uvedl, že nejdůležitější je pro koalici, aby prezident měl jasnou prozápadní orientaci a ctil Ústavu, a že vnímá hlasy voličů.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Přihlášku musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu. Za favority lednové volby jsou podle průzkumů veřejného mínění považováni Pavel a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který ale dosud účast ve volbách nepotvrdil. Mezi hlavními kandidáty je také Nerudová nebo senátor Marek Hilšer. Senátor Fischer měl podle zářijového modelu agentury Median podporu asi šesti procent voličů.

Fischer, Nerudová i Pavel vyjádření koalice Spolu ocenili. „Oceňuji důvěru, kterou mi koalice Spolu vyjádřila,“ sdělil ČTK Fischer.

Nerudová uvedla, že by byla nadstranickou prezidentkou a vždy stála na straně občanů. „Vážím si toho, že se mě vládní strany rozhodly podpořit i přesto, že jsem nezávislá kandidátka a že můj názor na kroky vlády je často kritický,“ napsala na twitteru.

Vážím si toho, že se mě vládní strany rozhodly podpořit i přesto, že jsem nezávislá kandidátka a že můj názor na kroky vlády je často kritický. Věřím, že si uvědomují, že budu nadstranickou prezidentkou a budu vždy stát na straně občanů. pic.twitter.com/chJ21Y5CoJ — Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 4, 2022

Pavel ČTK sdělil, že oceňuje rozhodnutí Spolu nepostavit vlastního kandidáta, odsunout své stranické zájmy a dát místo toho přednost společným hodnotám. „Předpokládám, že Andrej Babiš si z nich příklad nevezme, tak se alespoň můžu těšit na pořádný souboj v debatách,“ uvedl.

Oceňuji rozhodnutí koalice SPOLU nepostavit vlastního kandidáta, odsunout své stranické zájmy a místo toho dát přednost společným hodnotám. Předpokládám, že Andrej Babiš si z nich příklad nevezme, tak se alespoň můžu těšit na pořádný souboj v debatách. — Petr Pavel (@general_pavel) October 4, 2022

Senátor Marek Hilšer, který kandiduje též, ČTK napsal, že koalici o podporu nežádal. „Nejsem tedy ani překvapen, že jsem se neocitl ve výčtu jejích favoritů. Těším se na další pokračování kampaně a věřím, že zvítězí kandidát, který přinese pozitivní změnu,“ uvedl s tím, že je známý odmítáním vlivu zákulisních hráčů, kteří v Česku ovlivňují politickou kulturu už od 90. let. „Těžko si představit, že by nejsilnější strana koalice Spolu mohla ve mně pragmaticky vidět svého potenciálního spojence,“ uvedl na adresu ODS.

Podle Andreje Babiše dnes premiér neřekl nic nového, ještě popřel, co vykládal v posledních měsících. „Podpoří bývalého komunistického rozvědčíka řízeného zbrojařským lobbistou, pána, co by diskriminoval homosexuály, a nevýraznou dámu bez jasného názoru na cokoliv důležitého,“ napsal ČTK a zopakoval, že koalici považuje za projekt namířený proti němu.

Uchazeč o účast ve volbě Karel Janeček ČTK napsal, že rozhodnutí koalice zaznamenal a plně ho respektuje. „Já sám jsem zcela nezávislým kandidátem a žádnou z politických stran jsem o podporu mé kandidatury nežádal,“ konstatoval.

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERU) Alena Vitásková ČTK řekla, že koalice postupovala moudře, protože postavením dalších kandidátů by rozdrobila sílu. Na dotaz, zda ji není líto, že mezi podpořenými uchazeči není, odpověděla, že „v tomto složení nikoli“.