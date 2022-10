Pravomoci prezidenta jsou dostatečné, shodují se kandidáti na hlavu státu. Někteří uchazeči o tento post by ale třeba zpřesnili ústavu nebo kontrolní mechanismy přímo voleného prezidenta.

Prezidentští kandidáti to uvedli v anketě ČTK.

Podle odborového předáka Josefa Středuly jsou stávající pravomoci dostačující. „Respektuji Ústavu České republiky a nevidím důvod, proč by se v tomto ohledu měla měnit,“ uvedl.

Dostatečné jsou i podle bývalého vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla nebo bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. „Jsem přesvědčena, že by se neměly posilovat. Posílení pravomocí by znamenalo soustředit větší moc do rukou jedné osobě, a to by pak směřovalo k prezidentskému systému řízení státu,“ napsala s dovětkem, že s takovým směřováním by nesouhlasila.

Podle bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové prezident k aktivnímu výkonu úřadu více pravomocí nepotřebuje. „Nejdůležitější je mít respekt k dočasně svěřené funkci a jednat ve prospěch všech občanů,“ poznamenala. Dodala, že jako prezidentka by ctila ústavu a důležité kroky neprotahovala. „Ráda bych tak přispěla k politické a společenské stabilitě,“ podotkla.

Senátor Pavel Fischer se domnívá, že přímá volba přišla do ústavního systému jako meteorit a dodnes je na textu české ústavy podle něj poznat, že se „věci šily horkou jehlou“. „Domnívám se, že je třeba, aby se vedla odborná a politická diskuse o tom, jak zpřesnit u přímo voleného prezidenta kontrolní mechanismy. Ty byly se zavedením přímé volby dokonce nepochopitelným způsobem oslabeny,“ uvedl.

Bez kreativního výkladu

Z pohledu podnikatele Karla Janečka by mohlo dojít ke zpřesnění určitých pasáží ústavy, aby nedocházelo k jejímu kreativnímu vykládání. „Zda by se měla ústava změnit, je pak otázka na ty, kteří se jí profesně zabývají, tedy na ústavní právníky,“ podotkl. Domnívá se, že není nutné prezidentské pravomoci posilovat a pro realizaci svých vizí považuje pozici prezidenta za nejlepší možnou. Je podle něj důležité, že prezident nemá příliš exekutivních pravomocí a tedy i povinností, ale na druhou stranu má zásadní vliv a pozornost obyvatel, díky nimž dokáže poukazovat na problémy společnosti, které je potřeba řešit.

Senátor Marek Hilšer považuje pravomoci prezidenta za přiměřené parlamentnímu režimu. „Prezident by si neměl uzurpovat moc nad rámec svých kompetencí. Ty musí vykonávat svědomitě, v souladu s ústavou, zákony a demokratickými pravidly,“ napsal. Přímo volený prezident má podle něj velký neformální vliv, který může využít pro zviditelnění témat důležitých pro budoucnost. „Může zprostředkovávat konsensus, ale také se zastávat zranitelných skupin obyvatel a lidských práv obecně. Ani jeho reprezentační role doma i v zahraničí není nevýznamná,“ doplnil.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu oslovených lidí.