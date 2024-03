Analytici: Vyšší spotřebě domácností v lednu napomohla zpomalující inflace

Za lednovým meziročním růstem tržeb v maloobchodě o 2,4 procenta podle analytiků stála zpomalující inflace. Motivovat lidi k většímu utrácení podle nich mohlo také snížení úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB) v prosinci, řekli ČTK. Upozornili na to, že v lednu poprvé po 20 měsících meziročně vzrostly tržby za potraviny, což mohlo způsobit jejich přeřazení do nižší dvanáctiprocentní sazby DPH. Z dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se maloobchodní tržby v lednu meziročně zvýšily po druhé za sebou, růst také zrychlil z prosincových 1,2 procenta. Tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel měli obchodníci meziměsíčně vyšší o procento.

"Jelikož inflace se na začátku roku dostala k blízkosti inflačního cíle, je velmi pravděpodobné, že reálné příjmy domácností začínají růst, což pomáhá zvyšovat jejich spotřebu. Navíc postupný pokles úrokových sazeb ČNB rovněž pomáhá preferovat pro domácnosti spotřebu nad úspory," řekl ekonom společnosti Deloitte Filip Pastucha. Za celý letošní rok počítá s růstem maloobchodních tržeb o asi čtyři procenta. "Je třeba připomenout, že reálné příjmy domácností se vrátili v dobách vysoké inflace o zhruba pět let nazpět," doplnil.

Oživení spotřeby domácností bude letos pozvolné podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka. "Na úroveň maloobchodních tržeb z roku 2021 ve stálých cenách se nedostaneme ani letos, a pravděpodobně ani v roce 2025," řekl. Zároveň se nedomnívá, že by dopad konsolidačního balíčku měl na utrácení lidí v tomto roce výrazný dopad.

Novák také poukázal na to, že tržby za potraviny v lednu po 20 měsících poprvé meziročně stouply, a to o 0,4 procenta. "K vyšším prodejům potravin mohlo v lednu přispět i výrazné oslabení české koruny vůči polskému zlotému, meziročně téměř o 15 procent, které snížilo atraktivitu nákupů v Polsku," míní.

Lidé podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona přestali v mnoha případech akceptovat vysoké ceny. "Zdá se, že obchodníci konečně pochopili, že není možné neustále nafukovat ceny nahoru. Zároveň tu byl velký celospolečenský tlak, aby lednové přecenění nebylo zničující," řekl. Lednový výsledek podle něj předčil očekávání trhu, který počítal s meziročním růstem o 0,5 procenta. "Lednový výsledek maloobchodních tržeb je příjemným překvapením a mohl by předznamenávat, že spotřeba domácností začíná nabírat na síle," doplnil.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil upozornil na to, že meziměsíčně tržby v lednu vzrostly počtvrté za sebou. "Příliš překotné oživení spotřebitelské aktivity by však mohlo vrátit vítr do plachet tuzemské inflaci, což by bylo krajně nežádoucí. Pro tuto chvíli ovšem nepovažujeme dostupná data za tak alarmující, aby zastavila proces snižování úrokových sazeb," dodal.