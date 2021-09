Americký generál tajně volal Číně, obával se, že Trump rozpoutá válku

Nejvýše postavený americký generál dvakrát tajně zavolal svému čínskému protějšku kvůli obavám, že tehdejší prezident Spojených států Donald Trump by mohl rozpoutat válku s Čínou, když se rýsovala jeho porážka v prezidentských volbách.

Poté, co Trump volby prohrál, podnikl sérii kroků, aby mu zabránil v případném použití jaderného arzenálu. Vyplývá to z nadcházející knihy novinářů Boba Woodwarda a Roberta Costy, o jejichž odhaleních informoval list The Washington Post (WP).

„Nebude to překvapení.“

Předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley zavolal čínskému generálovi Li Cuo-čchengovi nejprve 30. října 2020, tedy čtyři dny před americkými prezidentskými volbami, a podruhé 8. ledna, tedy dva dny poté, co Trumpovi příznivci obsadili budovu amerického Kongresu.

Milley v hovorech ujišťoval generála čínské lidové osvobozenecké armády, že Spojené státy jsou stabilní a nezaútočí na Čínu. Kdyby na ni zaútočily, dal by prý svému protějšku včas vědět.

„Generále Li, chci vás ujistit, že americká vláda je stabilní a vše bude v pořádku,“ řekl Milley v prvním telefonickém rozhovoru. „Nezaútočíme na vás ani proti vám neprovedeme žádné bojové operace,“ dodal. „Kdybychom na vás zaútočili, včas vám zavolám. Nebude to překvapení,“ prohlásil údajně Milley.

S odhalením přišli legendární novinář Bob Woodward a reportér WP Robert Costa v nové knize Peril (Nebezpečí), která má vyjít příští týden a je založená na rozhovorech s 200 lidmi. Žurnalisté v ní popisují poslední Trumpovy dny v Bílém domě.

Milley měl podle nich v lednu navíc podniknout sérii kroků, které měly zabránit případnému rozkazu bývalého prezidenta k odpálení jaderných zbraní. Vysoce postaveným armádním představitelům nařídil, aby bez jeho vědomí nepřijímali rozkazy od někoho jiného. „Nikdy nevíte, co je prezidentův spouštěcí bod,“ řekl generál svému personálu.

„Snažím se vám říct, že když ho nedokázali odradit od útoku na Kapitol, kdo ví, co udělá příště? A je ve vedení Bílého domu někdo, kdo dělá něco jiného, než mu leze do jeho tlustého zadku? Vy víte, že je šílený,“ řekla podle výňatku z knihy, kterou má k dispozici i server CNN, demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi Milleymu. Ten jí podle Woodwarda a Costy odpověděl, že s ní ve všem naprosto souhlasí.

Trump podle agentury Reuters obvinění zpochybnil a označil je za „vykonstruované“. Prý ho nikdy nenapadlo zaútočit na Čínu. Dodal, že kdyby se prokázalo, že Milley jednal za jeho zády, měl by být souzen za zradu.

Generálova kancelář a zástupkyně mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre odmítli žádost o komentář agentury Reuters.

Republikán Marco Rubio vyzval současného prezidenta Joea Bidena, aby Milleyho okamžitě zbavil funkce. Trump jmenoval Milleyho předsedou sboru náčelníků štábů v roce 2018, ale začal ho kritizovat poté, co prohrál volební souboj s Bidenem.