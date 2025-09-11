Americké úřady stále hledají střelce, jenž v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka
11. 9. 2025 – 10:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka.
Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně uváděl, že zadržel jednoho podezřelého, později jej ale propustil. Podle úředníků státu Utah, kde se čin odehrál, je podezřelý stále na útěku, napsala dnes agentura Reuters. Guvernér Utahu incident označil za politickou vraždu, zatímco prezident Donald Trump z činu obvinil radikální levici.
Konzervativní politický aktivista a influencer Kirk byl postřelen ve středu večer SELČ při svém vystoupení v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem. Trump o hodinu později oznámil, že Kirk, který byl jeho spojencem, zemřel. Na jeho počest pak prezident nařídil až do nedělního večera stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi.
"Je to temný den pro náš stát, je to tragický den pro naši zemi. Chci jasně říci, že se jedná o politickou vraždu," řekl guvernér Utahu Spencer Cox na tiskové konferenci. Střelec v tmavém oblečení podle úřadů vystřelil jednu ránu ze střechy nedaleké budovy, což označují za cílený útok.
Škola krátce po střelbě oznámila, že jedna osoba byla zadržena, podle agentury AP ale nešlo o střelce. Úřady tuto osobu po vyšetřování propustily a uvedly, že střelec je stále na útěku. Ředitel FBI Kash Patel však o několik okamžiků dříve na síti X napsal, že podezřelý je ve vazbě. O dvě hodiny později zveřejnil nový příspěvek, v němž uvedl, že zadržená osoba byla po výslechu propuštěna a že vyšetřování nadále pokračuje.
Jeden z komentujících pod příspěvek sdílel uživatele, který na svém profilu napsal: "Charlie Kirk zítra přijede na moji školu. Opravdu doufám, že ho někdo doslova vypaří. Řekněme, že se zítra stane něco velkého." Podle dalších komentujících si dotyčná osoba změnila jméno a na síti již nejde vyhledat. FBI ani Patel se k tomu zatím nevyjádřili.
Trump ve videu na své sociální síti podle agentury AFP obvinil radikální levici z toho, že svou rétorikou a přirovnáváním Kirka k nacistům a masovým vrahům přispěla k terorismu v USA, což musí okamžitě přestat. "Moje vláda najde všechny, kteří se podíleli na této ohavnosti a jakémkoli jiném politickém násilí, včetně organizací, které je financují a podporují," dodal.
Čin odsoudili i bývalí prezidenti USA Joe Biden a Barack Obama nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu.