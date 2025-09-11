Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
I když máme elektrárny, hrozí dražší energie a výpadky proudu

11. 9. 2025 – 10:54 | Ekonomika | Štěpán Bárta

I když máme elektrárny, hrozí dražší energie a výpadky proudu
Stát lije do elektrické sítě 15 miliard: Bez toho hrozí blackouty i dražší energie | zdroj: AI DALL-e
Česko spouští historicky největší investici do elektrizační soustavy. Ministři průmyslu a životního prostředí oznámili, že z Modernizačního fondu půjde až 15 miliard korun na posílení přenosových a distribučních sítí. Bez tohoto kroku by podle odborníků hrozilo, že země nebude schopna připojit nové zdroje energie, a v krajním případě by se mohla z vývozce stát dovozcem elektřiny.

Obří injekce do sítí

První výzva programu ELEGRID má podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka a ministra životního prostředí Petra Hladíka přinést zásadní posílení kapacity. Výkon sítí by se díky dotacím mohl navýšit až o 9 gigawattů. O peníze mohou žádat čtyři klíčoví hráči – ČEPS, ČEZ, EG.D a PRE.

„Deset miliard bude k dispozici prakticky okamžitě. Díky tomu vyřešíme desítky lokalit, kde dnes nelze propojit distribuční soustavu,“ slíbil Hladík. Dalších pět miliard má zůstat v záloze. Výzva běží od 29. září a potrvá přibližně rok a půl.

Podle Hladíka jde o přelom, protože nikdy předtím stát tak masivně do sítí neinvestoval. Je to také základní podmínka pro dekarbonizaci a rozvoj obnovitelných zdrojů. „Když nebudeme posilovat sítě, hrozí, že se z Česka stane dovozce elektřiny,“ varoval Vlček.

Spekulanti blokují 40 gigawattů

Vlček zároveň upozornil, že soustavu dusí spekulativní projekty – rezervované kapacity, za nimiž nestojí žádná reálná výstavba. Odhaduje se, že jde až o 40 gigawattů. „Rozdíly jsou regionální, největší problémy jsou na jihu republiky,“ dodal ministr.

Vláda proto plánuje posilovat hlavně páteřní sítě, zdvojovat vedení a přecházet na vyšší napěťové hladiny. Na ně se mají napojovat menší distribuční větve. Pomoci má také legislativní úprava známá jako Lex plyn – ta má zrušit rezervace investorům, kteří své projekty nerealizují, a tím uvolnit kapacitu pro jiné.

Nestačí jen beton a kabely

Podle expertů samotné miliardové injekce do infrastruktury problém nevyřeší. Jan Bakule z organizace Frank Bold upozorňuje, že Česko musí zavést i chytrá opatření: digitalizaci, flexibilní smlouvy, sdílené připojení nebo prioritizaci připravených projektů.

„Díky těmto krokům lze uvolnit až 17,8 gigawattů výkonu a ušetřit více než 200 miliard korun. Navíc se dají realizovat rychleji než velké stavby, které narážejí na nedostatek materiálu a pracovní síly,“ říká Bakule.

Cíl je jasný: do roku 2030 dosáhnout 30 procent obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energie. V plánu je instalovat 10 gigawattů nových solárních elektráren a 1,5 gigawattu větrníků. Bez masivního posílení sítí to ale zůstane jen na papíře.

Tagy:
Česko energie investice modernizace
Zdroje:
Idnes, ministerstvo průmyslu a obchodu
Profilový obrázek
Štěpán Bárta
Novinář z Prahy, který se zaměřuje na ekonomická témata a dopad čísel na reálný život. Sleduje pohyb peněz i příběhy lidí v jejich stínu - od statistik po každodenní rozhodnutí domácností. Vedle psaní zpráv studuje vysokou školu, zajímá se o dění kolem sebe a ve volném čase rád zajde do kina, stráví večer s přáteli nebo si zahraje počítačovou hru. Věří, že i v ekonomice se dají najít příběhy, které mají co říct.

