Alkohol podle studie vědců poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu.

11. 12. 2025 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu, zjistila studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB).
Buňky se podle ní poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature, uvedl ÚOCHB v dnešní tiskové zprávě. V míře, která poškozuje jejich zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.
Konzumace alkoholu způsobuje vznik toxické látky nazvané acetaldehyd, která poškozuje DNA. "Tyto poznatky nám pomůžou pochopit, proč u některých lidí vznikají nádorová onemocnění po alkoholu snáz než u jiných. Může jít právě o rozdíly v opravách DNA," uvedla první autorka studie, doktorandka Jana Havlíková z ÚOCHB.
Vědci se zabývali vzácným dědičným onemocněním Fanconiho anémií, která se vyznačuje neschopností opravy specifických poškození DNA. Obě vlákna DNA se při ní přilepí k sobě, což zablokuje replikaci genetické informace a buňka se nemůže dál dělit. Bez opravy vzniká výrazné poškození chromozomů a následkem je buď buněčné bujení vedoucí ke vzniku rakoviny, nebo buněčná smrt.
"Pacienti s Fanconiho anémií trpí poruchami krvetvorby a častými rakovinami. Ukázalo se, že poškození DNA vyvolané alkoholem, přesněji jeho toxický metabolit acetaldehyd, který reaguje s DNA, může vyvolávat podobné potíže i u lidí, kteří Fanconiho anémií netrpí," řekl Jan Šilhán z ÚOCHB.
Autoři studie zkoumali enzymy, které dokážou poškození rozpoznat a opravit. Enzymový komplex SXE dokáže podle nich poškozené místo z DNA vystřihnout a tím zahájit opravu DNA. Podobně jako škody po alkoholu umí opravit i následky toxinů nebo chemoterapie, kterou se některé druhy rakoviny léčí.
V laboratoři ve Spojeném království, kde Šilhán dříve působil, jeho bývalí kolegové experimentovali s myšmi, které měly poruchu v opravné dráze DNA a enzymu odbourávajícímu toxický acetaldehyd. Měly silně poničenou krvetvorbu i DNA a často se u nich objevovala zhoubná bujení.
Pokud má člověk genetickou mutaci v opravné dráze DNA a k tomu sníženou schopnost odbourávat acetaldehyd, hrozí mu podle vědců výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny i po požití malého množství alkoholu. "Alkohol poškozuje DNA. Přestože jsme popsali mechanismus opravy genetické informace, zatím jde stále jen o základní výzkum a žádná zázračná pilulka neexistuje," dodal Šilhán.
Podle dřívějších informací onkologů je pití alkoholu spojeno s nejméně sedmi typy rakoviny, například prsu nebo tlustého střeva a konečníku. Ročně lékaři některý z nádorů diagnostikují u více než 60.000 lidí.