Albert spustil cenovou smršť, tuhle základní potravinu najdete pod deset korun

26. 2. 2026 – 6:35 | Zprávy | Anna Pecena

Obchod Albert zdroj: AI DALL-e
Od 25.2. do 3.3. 2026 přichází Albert s letákem, který může zamíchat rodinnými rozpočty. Slevy jdou až k 58 procentům a některé ceny vypadají jako návrat o několik let zpět. Maso, mléko, sýry i sladkosti teď padají dolů.

Platnost akce je jasně daná: od 25.2. do 3.3. 2026. A kdo zaváhá, může litovat. Některé položky se totiž při podobných cenách dlouho na pultech neohřejí.

Maso za ceny, které tu dlouho nebyly

Největší pozornost poutá vepřová plec bez kosti, prodávaná v celku. Původní cena 169 Kč padá o 58 procent na 69,90 Kč za kilogram. To je částka, která může rozhodnout o víkendovém menu v nejedné domácnosti.

Silná je i nabídka kuřecích prsou. Kuřecí prsní řízky, chlazené, 1 kg, zlevnily z 219 Kč o 49 procent na 109,90 Kč. Pro rodiny, které vaří pravidelně, jde o znatelnou úsporu.

Z ovoce zaujmou tmavé bezsemenné hrozny Albert. Balení 500 g vychází na 29,90 Kč, což je sleva 57 procent z původních 69,90 Kč. Cena za 100 g tak padá na 5,98 Kč při využití aplikace.

Mléko pod deset korun a sýr téměř za polovic

Hitem letáku je trvanlivé mléko 1,5 %, 1 litr. Běžná cena 24,90 Kč se propadla na 8,90 Kč. Bez aplikace vyjde na 11,90 Kč, i tak jde ale o částku, která v dnešní době působí téměř neuvěřitelně.

Král Sýrů duopack 2x 120 g je nyní za 59,90 Kč místo 114,90 Kč. Sleva 47 procent je znát na první pohled. Bez aplikace stojí 69,90 Kč.

Za zmínku stojí i máslo Česká chuť 250 g za 26,90 Kč, původně 54,90 Kč. To je sleva 50 procent, která může přimět zákazníky udělat si menší zásobu.

Sladkosti, drogerie i něco na zahřátí

Milovníky sladkého potěší Mila oplatka 50 g za 12,90 Kč místo 18,90 Kč. A pokud chcete něco luxusnějšího, Lindt Lindor Dark Green 200 g se prodává za 149,90 Kč oproti běžným 269 Kč.

V drogerii zaujme Tento toaletní papír 3vrstvý, 8 rolí za 48,90 Kč místo 109,90 Kč. To je sleva, která už stojí za pozornost.

A pro ty, kteří si chtějí dopřát něco ostřejšího, Božkov Tradiční 0,5 l nyní vychází na 119,90 Kč místo 199 Kč. Navíc je tu nabídka až 25 procent slevy na vybraná piva v plechu.

Leták platí od 25.2. do 3.3. 2026 a vypadá jako jasný vzkaz: kdo přijde včas, ten ušetří.

Tagy:
potraviny vyhody slevy nákupy Albert akce
Zdroje:
Albert.cz, kupi.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

