Albert sestřelil ceny mléka, kvůli zájmu musel omezit, kolik si ho můžete koupit
3. 12. 2025 – 14:29 | Magazín | Anna Pecena
Slevy, které jen tak neuvidíte: co teď letí za směšné ceny v předvánočním týdnu? Od 3. do 9. prosince 2025 se v Albertu odehrává cenová smršť, kterou by leckdo nazval malým výprodejovým zemětřesením. Běžné potraviny padají na historicky nízké částky a některé cenovky působí spíš jako omyl než realita. Podívali jsme se na to nejzajímavější, co se v regálech ukrývá – a je toho překvapivě hodně.
Mlékonosné šílenství a maso za hubičku
Hned na začátek největší rána: trvanlivé mléko Albert 1,5 % spadlo na 9,90. Nejde o překlep, ale o jeden z nejrazantnějších pádů, jaké jsme v supermarketech letos viděli. Obchod dokonce stanovil limit 25 kusů na den, což naznačuje, že očekává nápor, který by mohl vyprodat zásoby během několika hodin.
Podobně šokuje i vepřová pečeně bez kosti. Cena 89,90 za kilogram, se slevou kolem šedesáti procent, připomíná spíš staré dobré časy, kdy kilo masa nestálo tolik co menší luxusní oběd. V předvánočním období, kdy domácnosti řeší, co půjde na sváteční stůl, je tohle bez debat jeden z nejzajímavějších úlovků týdne.
Ryby, máslo i sladkosti: před svátky padá všechno
Losos čerstvý s kůží, běžně luxusnější položka, nyní stojí 29,90 za sto gramů. A kdo chystá cukroví, může si oddechnout – máslo Česká chuť 82 % kleslo z obvyklých částek na 39,90. Při současných cenových výkyvech je to prakticky malý zázrak, který by si měl každý pekař zajistit do zásoby.
Do hry vstupují i sladkosti. Výprodej mikulášských balíčků slibuje padesátiprocentní slevu, což je výborná příležitost, jak doplnit zásobník na drobné dárky pro děti, nebo prostě doplnit domácí sladký archiv.
Nápoje do pohody: pivo, sekt i kofola jdou dolů
A teď něco pro dospělé. Gambrinus 10 ve výhodném šestipacku spadl na 89,90, což znamená láhev za necelých patnáct korun. Bohemia Sekt, tradiční silvestrovská jistota, se drží na 89,90 s aplikací. Kdo nemá chuť na alkohol, může sáhnout po dvoulitrové Kofole za 24,90 – další z řady cen, které potěší každou peněženku.
Ať už plánujete velký nákup, nebo si chcete jen doplnit zásoby na svátky, aktuální týdenní nabídka Albertu patří k nejostřejším, jaké před Vánoci přicházejí. Pokud budete chtít ušetřit, rozhodně se vyplatí zamířit do obchodu co nejdříve, protože některé položky budou pryč rychleji, než se stihnete rozhlédnout.