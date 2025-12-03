Dnes je středa 3. prosince 2025., Svátek má Svatoslav
Albert sestřelil ceny mléka, kvůli zájmu musel omezit, kolik si ho můžete koupit

3. 12. 2025 – 14:29 | Magazín | Anna Pecena

Albert sestřelil ceny mléka, kvůli zájmu musel omezit, kolik si ho můžete koupit
nákupy v Albertuzdroj: AI DALL-e
Slevy, které jen tak neuvidíte: co teď letí za směšné ceny v předvánočním týdnu? Od 3. do 9. prosince 2025 se v Albertu odehrává cenová smršť, kterou by leckdo nazval malým výprodejovým zemětřesením. Běžné potraviny padají na historicky nízké částky a některé cenovky působí spíš jako omyl než realita. Podívali jsme se na to nejzajímavější, co se v regálech ukrývá – a je toho překvapivě hodně.

Mlékonosné šílenství a maso za hubičku

Hned na začátek největší rána: trvanlivé mléko Albert 1,5 % spadlo na 9,90. Nejde o překlep, ale o jeden z nejrazantnějších pádů, jaké jsme v supermarketech letos viděli. Obchod dokonce stanovil limit 25 kusů na den, což naznačuje, že očekává nápor, který by mohl vyprodat zásoby během několika hodin.

Podobně šokuje i vepřová pečeně bez kosti. Cena 89,90 za kilogram, se slevou kolem šedesáti procent, připomíná spíš staré dobré časy, kdy kilo masa nestálo tolik co menší luxusní oběd. V předvánočním období, kdy domácnosti řeší, co půjde na sváteční stůl, je tohle bez debat jeden z nejzajímavějších úlovků týdne.

Ryby, máslo i sladkosti: před svátky padá všechno

Losos čerstvý s kůží, běžně luxusnější položka, nyní stojí 29,90 za sto gramů. A kdo chystá cukroví, může si oddechnout – máslo Česká chuť 82 % kleslo z obvyklých částek na 39,90. Při současných cenových výkyvech je to prakticky malý zázrak, který by si měl každý pekař zajistit do zásoby.

Do hry vstupují i sladkosti. Výprodej mikulášských balíčků slibuje padesátiprocentní slevu, což je výborná příležitost, jak doplnit zásobník na drobné dárky pro děti, nebo prostě doplnit domácí sladký archiv.

Nápoje do pohody: pivo, sekt i kofola jdou dolů

A teď něco pro dospělé. Gambrinus 10 ve výhodném šestipacku spadl na 89,90, což znamená láhev za necelých patnáct korun. Bohemia Sekt, tradiční silvestrovská jistota, se drží na 89,90 s aplikací. Kdo nemá chuť na alkohol, může sáhnout po dvoulitrové Kofole za 24,90 – další z řady cen, které potěší každou peněženku.

Ať už plánujete velký nákup, nebo si chcete jen doplnit zásoby na svátky, aktuální týdenní nabídka Albertu patří k nejostřejším, jaké před Vánoci přicházejí. Pokud budete chtít ušetřit, rozhodně se vyplatí zamířit do obchodu co nejdříve, protože některé položky budou pryč rychleji, než se stihnete rozhlédnout.

Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

