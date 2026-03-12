Albert překročil magickou hranici ceny téhle klíčové potraviny - 40 Kč

Lovci slev by měli zbystřit. V aktuální nabídce supermarketu Albert se totiž objevují výrazné slevy na základní potraviny i další produkty. Některé ceny se podle letáku propadly o více než polovinu, což z nich dělá jedny z nejvýraznějších akcí posledních týdnů.
Máslo, mléko a vejce za ceny, které budí pozornost
Mezi nejvýraznější položky patří tradiční české potraviny. Například Madeta Jihočeské máslo 250 g je nyní nabízeno za 39,90 Kč, zatímco běžná cena podle letáku činí 64,90 Kč. Bez aplikace vyjde na 49,90 Kč.
Dalším výrazným lákadlem jsou Albert vejce z podestýlky velikosti M (10 ks). Ta jsou v akci za 49,90 Kč, což představuje slevu 41 % z původních 84,90 Kč.
Zlevnilo také mléko. Česká chuť trvanlivé mléko 1,5 % (1 litr) stojí 8,90 Kč, bez aplikace pak 11,90 Kč. V době rostoucích cen potravin jde o cenu, která může přilákat mnoho zákazníků.
Levněji lze pořídit i cukr. Cukr bílý krupice 1 kg vychází na 11,90 Kč, bez aplikace na 14,90 Kč, což představuje přibližně 25% slevu.
Maso za cenu, která láká k nákupu
Velkou pozornost budí také akce na maso. Vepřová krkovice bez kosti (1 kg) je nabízena za 79,90 Kč, což je podle letáku sleva 59 % z původních 199 Kč.
Zlevnil také výrobek z mletého vepřového masa (480 g). Ten nyní stojí 59,90 Kč, zatímco běžná cena je 89,90 Kč, tedy přibližně o 33 % více.
Pro zákazníky, kteří plánují větší nákupy nebo víkendové vaření, jde o jednu z nejvýraznějších položek celého letáku.
Káva levnější i levnější drogerie
Výrazná sleva se objevuje i u kávy. Tchibo Barista zrnková káva 1 kg stojí 439 Kč, přičemž běžná cena je 799 Kč. Bez aplikace vyjde na 499 Kč.
Levněji lze pořídit i drogerii. Velvet toaletní papír (10 rolí) je nyní za 59,90 Kč, zatímco běžná cena činí 99,90 Kč.
Z dalších položek zaujmou například Albert jahody 500 g za 59,90 Kč (bez aplikace 69,90 Kč, sleva kolem 50 %) nebo Lindt Zlatý zajíček 100 g za 89,90 Kč, přičemž běžná cena je 129,90 Kč.
V nápojích se objevuje například Svijanský Máz 0,5 l za 10,90 Kč (běžně 19,90 Kč, plus záloha na láhev 3 Kč) nebo Božkov Tradiční 0,5 l za 109,90 Kč, bez aplikace 119,90 Kč, zatímco běžná cena dosahuje 199 Kč.
Akční ceny podle letáku platí od 11. 3. do 17. 3. 2026. Pokud zákazníci chtějí využít nejnižší ceny, často je potřeba použít mobilní aplikaci obchodu.