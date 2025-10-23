Penny spustilo novou vlnu slev - pro všechny a do vyprodání zásob

Maso, snacky a alkohol – slevy, které nepřehlédnete
V novém letáku (platnost od 23. 10. do 29. 10. 2025) najdete například kuřecí prsní šunku 100 g za 15,90 Kč, což je výrazná sleva oproti běžné ceně. Dále – luxusní pistácie pražené 250 g za 69,90 Kč místo původních 119,90 Kč. A pro milovníky něčeho ostřejšího: alkohol –Tuzemák 37,5 % (0,5 l)za109,90 Kč, což je v dnešní době rarita.
Nejde o jeden dva produkty – řetězec jasně cílí na to, aby se zákazník cítil jako při velkém nákupním jackpotu.
Ovoce, sladkosti a domácí zásoby – využijte vše
Pozornost si zaslouží i produkty, které běžně nevnímáme jako „velké hity“. Například granátové jablko za 12,90 Kč nebo oblíbené Dupetky 70 g za 9,90 Kč. A když už jsme u domácnosti –toaletní papír Tento 8 rolí za 64,90 Kč je další trefa do černého.
Dohromady to znamená jediné: kdo nakupuje s rozumem, může z tohoto týdne vytěžit maximum.
Podzimní zásoby levněji než dřív
Penny myslí i na sezónní potřeby. Blíží se období teplých čajů a domácích dezertů – a právě proto je v akci včelí med květový 900 g za 99,90 Kč. K tomu přidejte čaj Lord Nelson různé druhy 20 sáčků za 21,90 Kč a máte ideální kombinaci na chladné večery.
Nechybí ani základní potraviny: mléko trvanlivé 1 l za 15,90 Kč a máslo české 250 g za 39,90 Kč – ceny, které jsme naposledy viděli před několika lety. Je jasné, že Penny Market v tomto týdnu sází na strategii „víc za míň“.
Akce pro rodiny i samotáře
Pokud plánujete víkendové vaření nebo zásoby do mrazáku, v Penny máte z čeho vybírat. Vepřová plec bez kosti 1 kg za 99,90 Kč je ideální pro guláš nebo pečeni. Pro rychlá jídla je tu mražená pizza Alfredo 350 g za 34,90 Kč, která zachrání večer po práci.
Na své si přijdou i rodiče s dětmi – akce na jogurty Pilos 150 g za 6,90 Kč nebo čokoládové tyčinky KitKat za 9,90 Kč potěší každého školáka. Penny tentokrát přináší kombinaci nízkých cen, širokého výběru a produktů, které se hodí pro každodenní život.
Jak nákup naplánovat – tipy pro vás
Než vyrazíte, připravte si osvědčený plán. Ověřte si, že slevy skutečně platí ve vaší prodejně – leták je platný od 23. 10. 2025 do 29. 10. 2025. Vybírejte zboží s omezenou dostupností – velké slevy často mizí už během prvních dnů. A pokud chcete využít maximum, kombinujte akce s věrnostními kupony nebo kartou Penny.