Skandál z operačního sálu: Lékařka nechala své dítě operovat pacienta!
16. 10. 2025 – 14:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
V rakouské nemocnici se odehrál šokující incident: neurochirurgyně měla během operace nechat svou dvanáctiletou dceru vrtat do hlavy pacienta. Případ, který odhalil anonymní dopis, nyní otřásá celou lékařskou komunitou a míří k soudu.
Rakouskou veřejnost šokoval případ z Krajské nemocnice ve Štýrském Hradci, kde měla neurochirurgyně během operace nechat svou dvanáctiletou dceru vrtat do lebky pacienta. Incident se odehrál už v lednu 2024, ale teprve teď, po téměř dvou letech vyšetřování, začal soud.
Třiatřicetiletý muž byl po vážné nehodě v lese převezen do nemocnice s těžkým poraněním mozku. Potřeboval okamžitou operaci, kterou prováděl tým dvou lékařů – primářka a neurochirurgyně ve výcviku. Právě ta přivedla do operačního sálu svou dceru, která prý celý den trávila v matčině kanceláři a chtěla se podívat na zákrok. Podle nemocničních záznamů probíhala operace standardně, dokud se v jejím závěru neodehrál šokující moment, který později popsal sám jeden z účastníků. Když matka odešla přijmout telefonát, její dcera se obrátila na lékaře s otázkou, zda může pomoci. Ten se údajně zeptal neurochirurgyně a ta odvětila: proč ne.
Dvanáctiletá dívka dostala do ruky vrtačku
Podle obžaloby se právě tehdy stalo něco, co by většina lidí považovala za nepředstavitelné. Lékař dovolil dívce položit ruku na svou, zatímco vedl lékařskou vrtačku k pacientově lebce, aby vytvořil otvor pro sondu. Státní zástupkyně Julia Steinerová uvedla, že matka po zákroku hrdě prohlásila, že její dcera právě vyvrtala svůj první otvor do lebky.
Když se o incidentu začalo mluvit, nemocnici zaplavila vlna anonymních udání. Následovalo interní šetření, které potvrdilo, že dívka byla na operačním sále skutečně přítomna. Oba lékaři – neurochirurgyně i její kolega – nyní čelí obvinění z lehkého ublížení na zdraví, i když pacient sám žádné komplikace neměl a o celé věci se dozvěděl až z médií. Vyšetřování odhalilo i další znepokojivé skutečnosti. Podle výpovědí zaměstnanců nemocnice se o incidentu mezi kolegy mluvilo už dávno, ale nikdo se neodvážil oficiálně vystoupit. Až anonymní dopis doručený vedení nemocnice spustil lavinu.
Šok v nemocnici i mezi lékaři
Právníci obžalovaných se snaží skandál zmírnit. Obránce neurochirurgyně Bernhard Lehofer tvrdí, že dítě ve skutečnosti neprovrtávalo, protože vrtačku ovládal zkušený lékař. Přiznal však, že vzít dítě na sál nebyl dobrý nápad a že jeho klientka za to už dva roky tvrdě nese následky. Advokát druhého lékaře Michael Kropiunig uvedl, že jeho klient vůbec netušil, kolik dívce je, a že jí jen dovolil položit ruku na jeho při manipulaci s přístrojem. Dodal, že tento detail není pro trestní řízení podstatný.
Sama neurochirurgyně u soudu tvrdila, že kritický moment s vrtačkou neviděla, protože stála vzadu a byla rozptýlená. Přiznala ale, že chtěla svého kolegu chránit, když se začaly objevovat anonymní udání, a naléhala na něj, aby o věci mlčel. Vedoucí neurochirurgie nemocnice, profesor Stefan Wolfsberger, popsal okamžik, kdy se o všem dozvěděl. Tvrdí, že když obdržel anonymní dopis, myslel si, že jde o špatný vtip. Brzy se však ukázalo, že informace odpovídají realitě. O celé věci už tehdy vědělo mnoho zaměstnanců a podle některých svědků se z incidentu stal mezi personálem otevřený tajemství, o němž se šeptalo po chodbách.
Rakouská média označují případ za bezprecedentní a připomínají, že podobný skandál moderní medicína nepamatuje. Státní zástupkyně Steinerová v závěrečné řeči zdůraznila, že nejde o fyzickou újmu pacienta, ale o naprosté selhání etiky a důvěry.
Proces, který sleduje celé Rakousko, byl odložen na 10. prosince. Soud čeká na znalecké posudky a výpovědi dalších svědků. Pokud budou lékaři uznáni vinnými, hrozí jim nejen zákaz výkonu povolání, ale i trest odnětí svobody. Pro veřejnost i odborníky však zůstává největší otázkou, jak je možné, že se tak absurdní situace vůbec mohla stát – a že ji někdo na operačním sále považoval za přijatelné chování.