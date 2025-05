Půvab a elegance jako by byly Tereze Kostkové dány do vínku: Přirozená a přesto vždy dokonale upravená

31. 5. 2025 – 8:21 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Herečka a moderátorka StarDance Tereza Kostková rozhodně umí být elegantní. Vždy upravená do posledního detailu, ale zároveň přirozená a s úsměvem, který jí dodává nezaměnitelný šarm. Ať už míří na natáčení nebo jen na kávu s přáteli, působí dojmem ženy, která přesně ví, co jí sluší a jak zaujmout s grácií.

O Tereze Kostkové je známo, že o sebe pečuje s citem a důrazem na přirozenou krásu. Dává přednost neinvazivním metodám a pravidelné ranní rutině, díky které její pleť působí svěže a zdravě. Vlasy má vždy upravené, ať už elegantně sčesané nebo volně rozpuštěné, nikdy nepůsobí nedbale. Její líčení je jemné, decentní a dokonale sladěné s věkem i osobností. Vše pak dotváří pečlivě zvolené outfity, perfektně doladěné do sebemenšího detailu, od střihu přes barvy až po doplňky.

Dokonalá a přirozená i mimo kamery

Tereza Kostková dokazuje, že šarm a elegance nejsou jen záležitostí televizních reflektorů. Když zrovna nezáří na StarDance, kde pravidelně ohromuje diváky svými outfity, umí s lehkostí propojit aktuální módní trendy s vlastní autenticitou. Doplňky volí s citem, styl přizpůsobuje svému naturelu.Mluvit o tom je jedna věc, ale její smysl pro harmonii mezi módou a přirozeností si můžete nejlépe prohlédnout v našich vybraných outfitech.

Inspirativní outfity Terezy Kostkové | zdroj: Profimedia

Letní elegance s francouzským šarmem

První outfit Terezy Kostkové je pravým příkladem toho, jak skloubit přirozenou krásu s nenucenou elegancí. Volnější pletený top v odstínu šampaňského s jemným metalickým leskem a zavazováním v pase vytváří ženskou siluetu bez zbytečného zdobení. Stylově jej doplňují bílé volnější šortky, které působí uvolněně, ale stále sofistikovaně. Celý look završuje béžová kabelka s řetízkovým popruhem a jemné sandálky, ladící tón v tónu. Celek se nese v duchu stylu casual chic s francouzským nádechem jako stvořený pro letní brunch, zahradní slavnost nebo odpolední schůzku ve městě.

Tereza mohla jednotlivé kousky pořídit například u značek jako Max Mara Leisure, Massimo Dutti, COS nebo & Other Stories. Kabelku v podobném stylu nabízí Michael Kors, Coccinelle či Furla a jemné sandálky byste našli třeba u Gino Rossi, Vagabond nebo Baťa Premium.

Tento model působí elegantně, svěže a je naprosto v souladu s Terezinou přirozenou aurou. V tomto outfitu ukazuje, že k dokonalému stylu často stačí málo, stačí to ale vybrat s citem.

Květinová klasika s nádechem retra

Druhý outfit moderátorky působí jako elegantní pocta ženskosti, která nepostrádá špetku retra. Bílé šaty s černým lemem a jemným květinovým potiskem působí hravě, ale zároveň kultivovaně, ideální volba pro slavnostní příležitost s uvolněnější atmosférou. Květinový motiv evokuje něžnost, zatímco černé detaily dodávají šatům pevný rám. Celek harmonicky doplňuje jednoduché černé sako, které tento zajímavý outfit pozvedá na formálnější úroveň.

Tereza Kostková vsadila na klasiku v podobě černých lodiček, které ladí s kontrastním zakončením šatů i sakem, a celý look tím působí uhlazeně, ale stále přístupně. Tento model by klidně mohl pocházet z ateliérů značek jako Marie Zelená, Ivana Follová nebo být pořízen v butikových kolekcích F&F Limited Edition, Esprit Collection či Liu Jo.

Fialová harmonie se závanem levandulových polí

Třetí outfit vás přenese do světa jemnosti, ženské síly a představivosti jako byste se na chvíli ocitli v zemi levandulí, kde vládne klid, elegance a přirozený půvab. Nejen díky syté fialové barvě, ale i celkovému pojetí, které v sobě nese šmrnc, romantiku a vytříbený vkus. Hladký rolák v tónu královské fialové krásně kopíruje siluetu a působí elegantně, přesto útulně. Tereza k němu zvolila dlouhou splývavou sukni s květinovým potiskem, která volně tančí kolem kotníků a do celku vnáší nenápadnou lehkost a ženskost.

Barevně sladěné rukavičky ve stejném tónu jako svetr tvoří stylový detail, který nejen zahřeje, ale podtrhuje smysl pro harmonii. Boty, pravděpodobně kotníkové v semišovém provedení, outfit ukotvují a dodávají mu vizuální stabilitu. Tento model herečka oblékla na snídani s herci a působila v něm přirozeně, kultivovaně a přitom velmi osobitě.

Inspirovat se můžete v kolekcích značek jako Marella, Hobbs London nebo Desigual (pro podobné květinové sukně), případně u domácích návrhářek jako Kateřina Geislerová či Zuzana Kubíčková. Tereza znovu dokazuje, že elegance nemusí být okázalá. Stačí cit pro barvy, kvalitní materiál a odvaha zůstat sama sebou.

Minimalistická extravagance v petrolejové modři

Čtvrtý model je hotovou módní výpovědí – výrazný a přitom decentní. Jeho největší kouzlo spočívá v tom, že nepotřebuje jediný vzor ani ozdobu. Celopetrolejový overal s výraznými rameny a čistou linií působí sebevědomě a zároveň maximálně elegantně. Matný materiál v ušlechtilém odstínu modré krásně sedí a podtrhuje Terezinu postavu.

Elegantní stojáček a detailně zpracovaný pas i rukávy naznačují, že jde o pečlivě vybraný model, možná z dílen návrhářek jako Ivana Mentlová, CHATTY nebo z minimalistických kolekcí COS či The Row.

Tereza v tomto outfitu dokonale naplňuje představu moderní ženy, sebevědomé, stylové a věrné sama sobě. Její styl nepotřebuje křičet, a přesto promlouvá jasně a s elegancí.

Malé černé, velké kouzlo

V posledním outfitu moderátorka StarDance jasně ukázala, že má postavu jako ze žurnálu štíhlou, ladnou a dokonale ženskou. Malé černé šaty s jemnou krajkovou vsadkou v dekoltu působí rafinovaně, ale stále s noblesní střídmostí. Lichotivý střih, který zvýrazňuje pas a dopřává rozevláté sukni volnost pohybu, vytváří siluetu, která je svěží, elegantní a zároveň svůdná.

Černé lodičky s jemným leskem spolu s punčochami v tónu vizuálně prodlužují nohy a dodávají celému outfitu vytříbený večerní šmrnc. Doplňky jsou zvolené s citem, drobná černá kabelka do ruky, perlový náhrdelník a decentní náušnice tvoří harmonii klasické krásy a kultivovaného vkusu. Tento look jako by si s sebou nesl odkaz ikonické elegance à la Audrey Hepburn – obstál by nejen na módní přehlídce, ale i na červeném koberci.

Je to důkaz, že skutečný půvab není o množství detailů, ale o dokonalém citu pro styl. A ten Tereza Kostková rozhodně má.