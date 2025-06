Problémový muž z Hranic skončil v léčebně, město hledá svědky incidentů.

7. 6. 2025 – 14:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Muž z Hranic na Přerovsku, který několik týdnů verbálně i fyzicky napadal své spoluobčany, byl převezen do psychiatrické léčebny.

ČTK to řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Stalo se tak poté, co muž ve čtvrtek udeřil plastovou lahví do hlavy ženu, která šla s dětmi, a případem se začala zabývat policie. Chováním muže, jenž se do města vrátil po výkonu trestu, se zabývali strážníci dlouhodobě. Problém řešilo i vedení radnice. Poukazuje na to, že obce mají v takových případech nedostatek pravomocí.

"Hranický problémový občan, který dlouhodobě obtěžuje kolemjdoucí, napadl tento týden ženu s dvěma dětmi a udeřil ji plastovou lahví. Tento čin řešila Policie ČR, které byl nahlášen. Podle našich informací byl muž v pátek policií převezen na psychiatrickou léčebnu. Žádáme občany, kteří s ním měli konflikt, ať již verbální, nebo fyzický, aby událost nahlásili na obvodní oddělení Policie ČR v Hranicích," řekl mluvčí hranické radnice.

Problémový muž po svém návratu z vězení vyhrožoval občanům, vulgárně jim nadával, vyžadoval peníze či cigarety, sledoval děti, dívky i ženy, uvedla radnice na svých stránkách. Policisté i strážníci jej téměř denně kontrolovali, ale bez výsledku. "Jen za první čtvrtletí tohoto roku ho strážníci čtyřicetkrát vykazovali z různých prostor, ať již to byly čekárny autobusového či vlakového nádraží, kostel, nemocnice, městský úřad, banky nebo společné prostory bytových domů. Městská policie Hranice několikrát oznamovala na Obvodní oddělení policie České republiky záležitosti týkající se jeho verbálního a fyzického napadení osoby nebo krádeže zboží z místního obchodu," uvedla radnice s tím, že dosud byly všechny tyto případy ze strany policie i státního zástupce vyhodnoceny jako přestupek.

Zástupci Hranic proto již před měsícem dali podnět vládě k případné legislativní změně související s udržením veřejného pořádku, věc se řešila i na dubnovém jednání členů vlády s představiteli Svazu měst a obcí České republiky. Starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO) ČTK řekl, že žádného vývoje se dosud nedočkali. Poukázal na to, že obce čelí nedostatku pravomocí k zajištění léčby těchto problémových lidí a ochrany veřejnosti.

"Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na tomto jednání informoval o založení odborné pracovní skupiny, která má přinést návrhy řešení této problematiky. Zdůraznil, že městská policie by měla být v budoucnu součástí integrovaného záchranného systému, což by posílilo její pravomoci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) upozornil na potřebu změn v legislativě, které by umožnily efektivnější péči o psychicky nemocné osoby bez domova," doplnili zástupci radnice na stránkách města.