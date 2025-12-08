Zvláštní, ale účinná úleva od úzkosti a obav. Slavný lékař radí: Zkuste kyselou chuť
8. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Lékař svým pacientům doporučil překvapivý způsob, jak zaplašit paniku. A zdá se, že funguje.
Jen ti opravdu nejšťastnější, případně nejodhodlanější provozovatelé zenbuddhismu, by o sobě mohli prohlásit, že nikdy nečelí úzkosti, že je nikdy nic netrápí a že nikdy nad ničím nepociťují svíravou nejistotu, strach nebo paniku.
My ostatní známe podobné pocity velmi dobře a nezbývá nám, než se s nimi zkrátka poprat. K čemuž může dobře posloužit vcelku nečekaná rada, kterou před nějakým časem zveřejnil americký doktor Jason Singh. Zaujal tím miliony lidí na sociálních sítích a další miliony diváků si pak připsaly reakce pacientů, kteří potvrzovali, že metoda opravdu funguje.
“Jako doktor vám můžu potvrdit, že když si dáte opravdu kyselý bonbon při prvních příznacích úzkosti nebo panické ataky, opravdu to pomůže. Poradil jsem to už celé řadě svých pacientů,” uvedl Singh.
Podle Singha za věcí stojí jednoduchý princip: Chuťový šok z výrazně kyselé chuti je tak intenzivní, že se mozek soustředí na kyselost a "zapomene" panikařit.
Že kyselý bonbon nebo podobný chuťový šok opravdu může pomoct, potvrzuje i klinická terapeutka Catherine Del Toro: “Když sníte něco velmi kyselého nebo ostrého, svým způsobem se tím vlastně uzemňujete, soustředíte se na současný okamžik. A chvilka soustředění na přítomnost často stačí k tomu, abyste rozbili spirálu strachu a oznámili vlastnímu mozku, že nejste ve skutečném nebezpečí a zmírnit či tak zcela zastavit nastupující paniku," cituje magazín Everyday Health.
Souhlasí také autor odborných pojednání o úzkosti, doktor John Delony: "Úzkost je obranný mechanismus, který nás varuje před nebezpečím v budoucnosti a věcmi, které by se 'mohly' stát. Kyselý bonbon, citrón nebo třeba něco velmi studeného může stačit na to, aby to člověka vytrhlo ze smyčky úzkosti a přivedlo ho z paniky ohledně budoucnosti zpátky do přítomné chvíle, kde mu nic nehrozí a je v pořádku," uvedl pro prestižní magazín Health.com.
Ohledně účinnosti kyselých bonbonů nicméně neexistují žádné opravdu podložené vědecké důkazy, a je samozřejmě potřeba brát v potaz skutečnost, že ne každému bude fungovat všechno a univerzální všelék na všechny druhy úzkosti prostě a dobře neexistuje.
Rovněž platí, že i když kyselá chuť pomůže ulevit od paniky, zbavujete se tím příznaků, nikoliv příčiny. Pokud tedy trpíte na panické ataky či návaly úzkosti, samozřejmě si můžete pomoci bonbonem, ale zvažte také vyhledání odborné pomoci, abyste celý plevel mohli vytrhnout i s kořenem.