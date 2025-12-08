Nová předpověď: Tento týden bude počasí extrémní, uvádí meteorologové
8. 12. 2025 – 6:40 | Magazín | Jiří Rilke
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zpřesnili předpověď na právě začínající týden.
Meteorologické modely sice stále počítají s chladnější druhou polovinou prosince a stále proto existuje naděje na bílé Vánoce alespoň ve středních a vyšších polohách, ale předtím, než udeří zima, si budeme moci užít týden prakticky jarních teplot.
„Pro milovníky sněhu a zimního počasí dobré zprávy nemáme, následujících 10 až 14 dní budou s velkou pravděpodobností teplotně dost nad průměrem,“ začal příspěvek na profilu ČHMÚ.
„Začíná to ale vypadat, že předvánoční čas bude spíše teplotně připomínat podzim. V následujícím týdnu až dvou sice mohou nastat přechodné a krátké epizody mírnějšího ochlazení (v takovém případě by mohlo přechodně lehce zasněžit na horách), výraznější změna v charakteru proudění do střední Evropy se ale nechystá. Převládající teplé jihozápadní proudění bude většinou pokračovat,“ vysvětlují odborníci.
„Budeme se tedy muset i nadále připravit na teploty výrazněji nad nulou – v první polovině týdne dokonce i nad 10 °C. Jediná šance na alespoň trochu zimní teploty bude v případě inverzních epizod, kdy může hlavně ve středních a vyšších polohách mrznout i po celý den – podobně jako tomu bylo třeba v uplynulých dnech,“ předpovídají meteorologové.
O něco později předpověď ještě zpřesnili a odhadují dokonce ještě o kousek vyšší teploty: „Tam, kde nebudou mlhy nebo bude svítit slunce, se v první polovině týdne dočkáme výrazně nadprůměrných teplot, které přes den budou většinou nad 10 °C a výjimečně mohou vystoupat až ke 14 °C. Naopak celodenní mlha nebo nízká oblačnost přinese teploty jen kolem 7 °C. “
Mrznout tento týden podle odborníků nebude nikde: „Obávat se nemusíme ani ranních mrazů a škrábání oken u auta, minimální teploty totiž zůstanou nad bodem mrazu. Avšak v druhé polovině příštího týdne budou ranní teploty už kolem nuly a odpolední se budou pohybovat od 4 do 9 °C, pří nízké oblačnosti budou jen slabě nad nulou,“ píšou.