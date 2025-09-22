Zvažuje konečně návrat do televize? Slavná moderátorka: "Nedělalo mi to dobře"
22. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná moderátorka opustila televizi už před nějakým časem a zhlédla se v nové kariéře.
Vysněná kariérní cesta, kterou si představuje celá řada ambiciózních mladých slečen, začíná třeba přivýdělkem jako servírka, pak stěhováním do velkého města kvůli příležitostem, prací v televizi, slávou, později třeba dokonce filmem či rolí v seriálu a nakonec místem mezi hvězdami.
Bývalá moderátorka Monika Leová tuto cestu absolvovala tak trochu pozpátku. A vůbec jí to ale nevadí.
Monika před dvanácti lety zvítězila v České Miss Earth 2013, dává proto smysl, že si vyrazila na oslavu 20. výročí soutěže. A tam si popovídala s redaktorem eXtra.cz.
„Mám krásné vzpomínky. Miss mi dala skvělé kamarádky, vídáme se dodnes. Když jsem tady, tak se to ve mně úplně všechno znovu probouzí,“ přiznala.
Vítězství v renomované soutěži před ní rázem rozrazilo rovnou celé desítky dveří a Monika nakonec kývla na práci v televizi: Na Primě několik let moderovala zprávy. Pak jí ale došlo, že mediální kariéra zkrátka a dobře není nic pro ní.
„V televizi jsem mluvila jen do čtecího zařízení. Když jsem moderovala velké akce, hodně jsem se stresovala. Bylo to mimo mou komfortní zónu. Chtěla jsem se v tom zlepšovat, ale vím, že mi to nedělalo dobře,“ uvedla.
Před kameru už se prý vracet nechce, místo toho se živí jako servírka a tvrdí, že jí to naplňuje: „Pracuji u tatínka v restauraci, to mě naplňuje víc. Tady se cítím opravdu užitečná, mám tam své místo. Na place jsem sebejistá. Já si myslím, že jsem se do role servírky narodila. Určitě to budu dělat ještě dlouho,“ má jasno.