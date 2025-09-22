Ostré drama u slavné moderátorky: Manžel měl být nevěrný a ještě jí prý sebral auto
22. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Vztah svůdné moderátorky zažívá pořádné peklo – uvidíme, zda přežije, nebo přijde rozchod.
Populární moderátorská sexbomba Zuzana Belohorcová zažívá pěkně ostrou krizi ve vztahu. A podle všeho to vypadá, že by manželství nemuselo vydržet.
Manžel Belohorcové, Vlasta Hájek, který žije na Tenerife, měl totiž být nevěrný. A víme dokonce s kým: Milostný poměr měl udržovat s Makedonkou, která byla navíc zaměstnaná ve firmě, jež s manželkou založil.
Aférka ale už prý možná přerostla v něco většího a podnikatel se do milenky možná zamiloval. A prý jí měl zaplatit i nová prsa, což je celkem kouzelné načasování, když si jeho manželka nechala prsní implantáty nedávno naopak odstranit.
„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitačku z jeho officu,“ cituje magazín eXtra.cz svůj zdroj přímo z Tenerife.
„Slyšela jsem, že je to kvůli A. S ní měl poměr od prvního dne. Teď to vypadá, že se kvůli ní rozchází. Je to Makedonka, matka dvou dcer, která měla skvělého partnera, ale odešel od ní kvůli tomu, jak se chovala. Předpokládám, jelikož se tahala s Hájkem, že prý odejde s ním, jen nevím, co ty dvě dcery,“ dodal zdroj.
Podle zdroje měl navíc manžel Belhorcové sebrat i luxusní automobil značky Mercedes. Jak přesně je možné si beztrestně přivlastnit auto, už nicméně nikdo neupřesnil.
Ani jeden z manželů zatím nic nepotvrdil a nevydal žádné prohlášení, jisté indicie napovídající o probíhající krizi nicméně bylo možné zaznamenat už dříve: Zuzana například trávila léto bez manžela, jen s dětmi doma na Slovensku.
Hájkovu údajnou milenku si můžeme prohlédnout na fotkách pocházejících z jejích sociálních sítí.