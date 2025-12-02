Výzvu Milionu chvilek na podporu prezidenta Pavla podepsalo dosud přes 46.000 lidí
2. 12. 2025 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výzvu spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v souvislosti se vznikem nové vlády a stupňujícím se tlakem na hlavu státu podepsalo za zhruba den a půl přes 46.000 lidí. Vyplývá to z webu Stojíme za prezidentem, který spolek za účelem podpisů vytvořil.
Dokument podle spolku vyzývá k ochraně demokratických hodnot, ústavních principů a respektu k nezávislé roli hlavy státu. Pavel podle Milionu chvilek v posledních týdnech čelí silným útokům, lžím a nenávistné kritice. "Děje se tak především proto, že důsledně trvá na dodržování základních principů demokratického státu. Tlak části populistické, extremistické a dezinformační scény je nepřehlédnutelný," uvedl spolek.
Výzva současně zdůrazňuje prezidentův pevný a rozvážný přístup k ochraně hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, respekt k zákonům a ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).
"V poslední době se na nás začalo obracet velké množství lidí, kteří měli dvě věci společné - vděčnost za pevný a zásadový postoj, s nímž prezident republiky chrání základní hodnoty a principy, na kterých stojí náš demokratický stát. A zadruhé velkou chuť dát mu nějak najevo svoji podporu, že na to není sám," uvedl staronový předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Později plánuje podpisy vytisknout a osobně donést na Hrad.
V souvislosti se vznikem nové koalice ANO, SPD a Motoristů někdy Pavel čelí kritice, že jmenování nového kabinetu zdržuje. Po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi žádá, aby před tím, než ho jmenuje premiérem, veřejně oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Problém má prezident také s nominací čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do vlády.
Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.