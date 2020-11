S vakcínou proti covidu přišli schválně až po volbách, soptí Trump

Americký prezident Donald Trump obvinil firmu Pfizer, že schválně zveřejnila výsledky rozsáhlé klinické studie své vakcíny proti covidu-19 až po amerických prezidentských volbách. Podle něj se farmaceutická společnost neodvážila informovat o pokroku ve vývoji očkovací látky před hlasováním.

Trump v sérii tweetů kritizoval nejen americkou firmu Pfizer, která vakcínu vyvíjí ve spolupráci s německou společností BioNTech, ale i Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je odpovědný za schválení vakcíny v USA. "FDA a demokraté nechtěli, abych dosáhl vakcínového vítězství před volbami, a proto to přišlo o pět dní později - jak jsem celou dobu říkal," uvedl prezident na twitteru. Agentury připomínají, že v čele FDA stojí Stephen Hahn, kterého do funkce jmenoval sám Trump.

Republikán Trump v prezidentské kampani opakovaně sliboval, že bude vakcína brzy k dispozici a informace o ní zveřejní ještě před volbami. Podle analytiků se tím snažil zvýšit své šance ve volbách, v nichž usiloval o druhý mandát. Podle předních amerických médií jej ale porazil demokrat Joe Biden, který bude 46. prezidentem USA.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Pfizer a BioNTech v pondělí jako první doložily úspěšná data z rozsáhlé klinické studie vakcíny proti viru SARS-CoV-2. Na základě průběžné analýzy oznámily, že jejich vakcína má víc než 90procentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Pfizer plánuje požádat o schválení vakcíny k nouzovému použití v USA už tento měsíc.

Uznávaný epidemiolog Anthony Fauci informace o pokroku ve vývoji vakcíny proti covidu-19 přivítal. Uvedl, že by mohly mít Spojené státy první dávky očkovací látky k dispozici ještě před koncem letošního roku. Na konci října tvrdil, že to bude nejdříve v lednu.

Ve Spojených státech se podle Univerzity Johnse Hopkinse koronavirem nakazilo již více než 10,1 milionu lidí. S covidem-19 v zemi, která má 330 milionů obyvatel, zemřelo přes 238 000 nakažených.

Ministr spravedlnosti USA povolil vyšetřit údajné volební podvody

Americký ministr spravedlnosti William Barr povolil federálním prokurátorům, aby se zabývali stížnostmi, podle nichž se při hlasování v nedávných prezidentských volbách podvádělo. Vyšetřování přitom podle jeho pokynu mohou zahájit ještě před zveřejněním konečných výsledků. V Pensylvánii mezitím kampaň prezidenta Donalda Trumpa podala žalobu, kterou chce zveřejnění výsledku voleb v tomto státě zabránit.

Federální prokurátoři mohou podle Barra vyšetřování údajných volebních podvodů zahájit, pokud jsou k dispozici "jasná a věrohodná" obvinění o volebních nesrovnalostech, které mohly ovlivnit výsledek v daném státě. Zabývat by se státní zástupci naopak neměli tvrzeními, která jsou "bizarní a přitažená za vlasy". Ministr spravedlnosti je v americkém justičním sytému zároveň nejvyšším státním žalobcem.

V reakci na Barrovo oznámení odstoupil Richard Pilger, který mnoho let vedl odbor ministerstva, jež se zabývá volebními podvody. Své odstoupení v e-mailu kolegům zdůvodnil Barrovým prohlášením a jeho možnými dopady. "Poté, co jsem se seznámil s novou politikou a jejími dopady... musím bohužel rezignovat," uvedl v e-mailu. Podle zpravodajského webu BBC by Pilger z titulu své funkce musel na vyšetřování dohlížet.