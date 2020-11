Nosit roušku je příjemnější než smrt, Klaus o tom má vlastní představu

Zatímco jedni považují nošení roušky za základní ochranu před šířením koronaviru, jiní v nich vidí nástroj k přeměně světa. Vývoj epidemie covidu-19 v Česku po zavedení vládních opatření vykazuje známky brzdění, počty nově diagnostikovaných jsou ale stále vysoké.

Guvernér amerického státu New Jersey Phil Murhpy si nebral servítky, když na čtvrteční tiskové konferenci dostal dotaz ohledně lidí, kterým už se nechce neustále nosit roušku a považují to za nepohodlné a otravné. "Více, co je doopravdy nepohodlné a otravné? Když umřete," řekl Murphy. "Není to napořád. Momentálně nemůžeme polevit a zkrátka lidi žádáme, aby zatli zuby," dodal demokratický guvernér.

Svou vlastní představu o významu roušek má naopak bývalý český prezident Václav Klaus. V rozhovoru pro ČTK řekl, že koronavirus považuje za víc než pouhou nemoc a zneužití této nemoci pokládá za nástroj k přeměně světa. "Rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů, rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura, já bych viděl řadu takových doplňujících charakteristik," řekl. "Rouškaření" podle něj něco říká o sebevědomí člověka, jeho politickém světonázoru či o hodnocení světa.

Klaus byl kritizován, že 28. října přišel uctít státní svátek bez roušky a mluvil bez ní s lidmi, kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel. Bývalý prezident to za chybu nepovažuje a omlouvat se nehodlá. Učinil to podle svých slov programově a záměrně.

Laboratoře v pátek v Česku odhalily dalších 7357 nakažených koronavirem, přibližně o 500 méně než ve čtvrtek. Proti minulému pátku je pokles výraznější, zhruba o 4200. Od března, kdy se v ČR nákaza objevila, hygienici potvrdili 454 030 případů nemoci, 5926 lidí s koronavirem zemřelo. Aktuálně nemocných je přibližně 132 000, hospitalizovaných 7237. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivního, kleslo na 0,7 až 0,8.

Od pondělí se Česko začne řídit protiepidemickým systémem PES, který v pátek představil ministr zdravotnictví Jan Blatný a který potřebu opatření váže na pět stupňů rizika. Nyní by Česko podle tohoto systému bylo se sedmdesáti body ze sta na čtvrtém, červeném stupni, tedy druhém nejvyšším. Pokud by mezi 61 a 75 vydrželo do středy, ministr by vládě navrhl zmírnění opatření od dalšího pondělí.

Celosvětově už přes 1,3 milionu mrtvých

Počet nahlášených úmrtí spojených s covidem-19 v součtu všech zemí světa přesáhl 1,3 milionu. Uvádí to americká Univerzita Johnse Hopkinse, která údaje o pandemii od počátku monitoruje. Smrtelné případy covidu-19 v těchto dnech, podobně jako pozitivní testy na koronavirus přibývají rychleji než v kterékoli dřívější fázi pandemie. Dosud nejčernějším dnem byla podle JHU středa, kdy bylo zaznamenáno 11 624 úmrtí.

Celosvětový součet narostl z 1,2 na 1,3 milionu za méně než dva týdny, předchozích 100 000 mrtvých přibylo za 16 dní, nárůst z milionu na 1,1 milionu zase trval 18 dní. Zemí s nejvyšším počtem úmrtí připisovaných koronaviru jsou USA, které jich hlásí přes 244 000; následují Brazílie (přes 164 000), Indie (bezmála 129 000) a Mexiko (97 000).