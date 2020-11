Kvůli koroně je 17. listopad skromnější a on-line

Kvůli pandemii koronaviru budou mít letošní oslavy 17. listopadu skromnější podobu a řada akcí se uskuteční on-line. Navzdory omezením se ale některé přece jen budou konat v ulicích.

Pietní akt pořádaný každoročně 17. listopadu před Hlávkovou kolejí v Praze 2 se letos nebude konat obvyklým způsobem. Připomenutí událostí a uctění památky studentů z roku 1939 i připomenutí událostí z roku 1989 se uskuteční v obvyklém čase od 9:00 do 10:00 symbolickým položením květinových darů k pamětním deskám na budově koleje. Květiny se 17. listopadu pokládají také v Žitné ulici u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka.

Na Albertově, kde slavívají 17. listopad studenti, letos nebude žádný organizovaný program, tradiční pódium ani projevy, lidé ale budou moci individuálně při dodržení hygienických nařízení zapálit svíčku. Za Sametové posvícení, které pořádá 17. listopad maskovaný průvod Prahou, uvedl Jakub Otčenášek, se že akce uskuteční ve velmi omezené podobě s dvěma desítkami příznivců. Průvod vyjde v 15:30 z Kampy a přes Karlův most a Národní třídu by měl dorazit na Staroměstské náměstí.

Večerní předávání Cen Paměti národa bude bez laureátů a s předtočenými vstupy. Jan Polouček ze společnosti Post Bellum, která ceny udílí, upřesnil, že slavnostní předávání nebude moci mít podobu setkání v Národním divadle a nepřijedou ani laureáti (Leonid Dohovič, Alžběta Vargová, Jarmila Weinbergerová, Hana Truncová a Květoslava Bartoňová), protože to jsou starší lidé, pro něž by byla doprava do Prahy velké riziko. Galavečer přenášený Českou televizí se přesto uskuteční, představí příběhy oceněných a hudební soubory v redukovaných počtech zahrají na přání písničky laureátů jako každý rok.

Zástupci pořádajících organizací nemají informace o tom, že by se některé akce chtěl zúčastnit někdo z politiků. Nadstranický je podle Jana Gregara Koncert pro budoucnost pořádaný každoročně na Václavském náměstí, tam podle něj pořadatelé nikdy politiky nezvou. Letos tu nebude pódium ani obrazovky. "Pod koněm bude prostor v oploceném areálu pro řečníky, hudební produkce se bude odehrávat z indooru," řekl Gregar. Vystoupit by měli mimo jiné The Plastic People of the Universe, Klára Vytisková nebo Tomáš Klus, prostřednictvím streamu chtějí pořadatelé rozsvítit tisíce svíček a lidé také budou moci posílat osobní vzkazy či komentáře, které se budou tímto způsobem sdílet.

Sedmnáctého listopadu 1939 byli pozatýkáni studenti, následně popraveni studentští funkcionáři a uzavřeny české vysoké školy v souvislosti s demonstrací proti německé okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala. O 50 let později se 17. listopadu v Praze konala pietní studentská demonstrace, připomínající si právě Mezinárodní den studentstva. Následný pochod byl na Národní třídě brutálně rozprášen tehdejší komunistickou policií. To odstartovalo sametovou revoluci, která skončila pádem komunistického režimu v tehdejším Československu.

Společnost Paměť národa připravila pro internet výstavu Studentské revoluce připomínající události z let 1939 a 1989, kdy tuzemské dějiny ovlivnili studenti a studentská hnutí. Virtuální výstavu zpřístupní 17. listopadu na platformě Google Arts & Culture.

Oslavy 17. listopadu zahájí Modlitba pro Martu

Zapálit svíčku na dálku budou moci lidé, kteří budou chtít uctít památku 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze. Pořadatelé oslav připravují přímý přenos z okolí piety. Kvůli epidemické situaci chystají organizátoři především virtuální podobu oslav. Akce začnou v symbolickém čase 17:11. Píseň Modlitba pro Martu, spjatou s tehdejšími událostmi, zazpívá z balkonu Národního divadla Aneta Langerová a plánuje se její televizní přenos.

Píseň zazní také po celé Praze díky městským amplionům a sirénám. K iniciativě se připojilo i několik rozhlasových stanic, které vzpomínce vyhradí čas ve svém vysílání. Po celé republice se ve stejný čas rozsvítí do bílé, červené a modré více než 20 budov. Do státních barev se tak vyladí Pražský hrad, Petřínská rozhledna, Tančící dům, Mahenovo divadlo v Brně nebo Moravské divadlo v Olomouci.

"Tímto gestem bychom rádi lidem ve veřejném prostoru důstojně a bezpečně připomněli hodnoty sametové revoluce a význam svobody. Především tak ale chceme vyslat pěknou a pozitivní zprávu do společnosti. Naději teď potřebujeme všichni," uvedl Lukáš Černý, předseda spolku Díky, že můžem.

Namísto tradičního zapalování svíčky na místě střetu studentů s policejními složkami v roce 1989 na závěr pochodu k připomínce listopadových událostí mohou lidé svíčku zapálit virtuálně. Za dobrovolný příspěvek je možné připojit vzkaz se svým jménem. Ten pořadatelé vytisknou a nalepí na opravdovou svíčku, kterou následně k pietě položí jeden z dobrovolníků. Celý program bude v interaktivní podobě k dispozici na www.dikyzemuzem.cz.