3. 10. 2025 – 9:00

Znovu a lépe! Slavná moderátorka se vrátila k bývalému manželovi a září štěstím
zdroj: Profimedia.cz
Však to znáte: Když něco nejde napoprvé...

Že by to snad tentokrát vyšlo? Půvabná moderátorka Eva Decastelo před třemi lety zjistila, že její manželství s Reném Decastelo nikam nevede a dvojice se nakonec rozvedla.

Eva se záhy nato dala dohromady s fotografem Tomášem Třeštíkem, René si zase našel ragbistku Evu Jung. Ani jednomu ale vztah nevydržel a po chvíli byli zase sami.

Místo hledání dalších lásek nyní dali Eva s Reném ještě jednu šanci vlastnímu soužití a vrátili se k sobě. Kvůli sobě? Kvůli svým dvěma dětem? 

Těžko říct, ale ono na tom ve výsledku vlastně ani tak moc nezáleží, pokud se všechno povede, jak má. A vypadá to, že přísloví o dvojím vstupování do jedné řeky můžeme tentokrát nechat stranou, protože všechno vypadá na nejlepší cestě.

Sama Eva si nemůže staronového partnera vynachválit, byť je zatím opatrnější a nepouští se do žádných pompézních prohlášení: „Je to krásný a mám se fantasticky. Za což může člověk, kterému nejvíc věříte, a to jste vždycky vy. Víc se o svém soukromí bavit nebudu, ale zeptejte se třeba za měsíc a řeknu víc,“ lebedila si pro Blesk.

Změny k lepšímu si všímá i její okolí: „Eva je jako vyměněná. Pořád se směje, ale už tolik o svém soukromí nemluví. Možná má strach, aby zase nebyla zklamaná,“ tvrdí její nejmenovaná kolegyně z televize.

