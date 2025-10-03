V moři se už nemusíte bát žraloků, nové oblečení hravou parybu zastaví
3. 10. 2025 – 8:49 | Zpravodajství | Alex Vávra
Australští vědci testovali neopreny, které mají odolat zubům bílých a tygřích žraloků. Výsledky ukazují, že nové materiály dokážou snížit riziko fatálních poranění a možná zachránit život – oceán tak může být zase o trochu bezpečnějším místem.
Australští vědci přišli s výsledky, které zní jako vystřižené z dobrodružného filmu. Testovali totiž speciální neopreny vyztužené moderními materiály, které mají odolat zubům nejsilnějších mořských predátorů – bílých a tygřích žraloků. A výsledek? Tyto obleky sice nezaručí stoprocentní bezpečí, ale dokážou výrazně snížit riziko fatálních následků.
Studie vedená odborníky z Flinders University a ministerstva průmyslu státu Nový Jižní Wales zkoumala čtyři materiály – Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S a Brewster. Některé už se používají v komerčních neoprenech, jiné jsou zatím ve vývoji. Všechny ale mají jedno společné: kombinují lehkost s odolností. Využívají vlákna podobná kevlaru nebo materiály z lodních lan, takže jsou pevné, ale zároveň pružné a pohodlné.
Testy probíhaly přímo v přírodě – ve Spencerově zálivu v Jižní Austrálii se bílými žraloky a u ostrova Norfolk v Queenslandu s žraloky tygřími. Vědci nalákali predátory na rybí návnadu a místo ní jim nabídli tzv. bite pack – desku potaženou pěnou připomínající lidskou tkáň, obalenou testovaným materiálem. Pak už jen měřili, co zbylo po zubech králů oceánů. Celkem nasbírali 84 kousnutí od bílých žraloků a 68 od tygřích.
Zuby jako žiletky, ale naděje existuje
Bílí a tygří žraloci mají zuby s ostrými hroty a pilovitými hranami, které dokážou roztrhnout běžný neopren jako papír. Nové materiály ale odolaly – a to i u exemplářů přesahujících tři metry délky. Ačkoliv rozdíly mezi jednotlivými materiály nebyly velké, všechny snížily množství závažného a kritického poškození, které by jinak znamenalo masivní krvácení nebo dokonce ztrátu končetiny. Profesor Charlie Huveneers z Flinders University vysvětluje: „Tyto obleky neodstraní všechna rizika, vnitřní poranění se mohou stále objevit. Ale dokážou snížit ztrátu krve a trauma z velkých ran a vpichů – a tím potenciálně zachraňují životy.“
Statistiky ukazují, že útoky žraloků jsou sice vzácné, ale mohou být smrtící. V posledních deseti letech v Austrálii ročně průměrně utrpělo zranění 20 lidí a téměř tři zemřeli. Smrtelná zranění většinou souvisejí právě s rychlým vykrvácením.
Bezpečnější oceány díky osobní ochraně
Dosud se vlády zaměřovaly spíše na plošná opatření, od sítí přes drony až po chytré bubnové šňůry. Nyní ale roste zájem o osobní ochranu – od odpuzovačů žraloků přes vzdělávací programy až po právě tyto moderní neopreny. Psycholožka Brianna Le Busque z University of South Australia dodává: „Velký faktor strachu ze žraloků je pocit ztráty kontroly. Když lidem dáme strategie, které fungují a nad nimiž mají moc, posílí to jejich jistotu a odvahu.“
Nové obleky tedy nejsou kouzelným štítem, který by udělal z oceánu bazén bez rizika. Ale pro surfaře, potápěče i rybáře představují další vrstvu ochrany, která může rozhodnout mezi životem a smrtí. A možná i změnit náš vztah k oceánu – z místa plného obav na prostor, kde se můžeme cítit o něco bezpečněji.